Hatay'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 22 yaşındaki Cavir Haddur'un Beşiktaşlı futbolcuları görme hayali gerçeğe dönüştürüldü.
Sosyal medya üzerinden İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'a ulaşan Haddur'un ailesi, oğullarının Beşiktaş hayranı olduğunu ve futbolcuları görmek istediğini iletti.
Bu isteğe kayıtsız kalmayan Hambolat, Haddur'un ambulansla Atakaş Hatayspor maçı için kente gelen Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele getirilmesini sağladı.
Sedye üzerinde futbolcularla buluşan Cavir Haddur, unutulmaz anlar yaşadı.
DMD hastası Cavir Haddur'un Beşiktaşlı futbolcuları görme hayali gerçeğe dönüştü