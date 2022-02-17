HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

17.02.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitkilerle haşır neşir olan büyüklerimizin ağzından mutlaka sarı kantaron bitkisinin adını duymuşsunuzdur. Her yerde kolaylıkla yetişebilen bu inanılmaz bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Sarı kantaron doktorlar tarafından da önerilen bir şifa kaynağıdır. Sarı kantaronu depresyondan akciğer hastalıklarına, cilt hastalıklarından uykusuzluğa kadar tüm sorunlarınız için kullanabilirsiniz.

Sarı kantaron adını mutlaka duymuşsunuzdur. Neredeyse her dert için önerilen sarı kantaron; yaralar iyileştirir, antibiyotik ve antidepresan özelliği vardır. Yol kenarında bile yetişebilen sarı kantorunun faydalarını öğrendikten sonra gördüğünüz her yerde toplayacaksınız.

DOĞAL ANTİBİYOTİK SARI KANTARON

Kantaron çayı, yaralar, yanıklar, kesikler için faydalıdır. Kantaron egzama, sedef gibi cilt sorunları ve cilt lekelerini tedavi eder. Yaralı bölgeye kantaron çayı sürüldüğünde hem yara daha hızlı iyileşir hem de o bölgedeki ağrı, sancı hafifler, cilt sakinleşir. Uçuk problemi olan kişilerin uçuklu bölgeye kantaron çayı sürmeleri önerilir.

SARI KANTARONUN FAYDALARI

Uykuda idrar kaçırma sorunu olan çocuk ve yetişkinlere, uyumadan önce bir fincan sarı kantaron çayı içirilmesi önerilir. Bilimsel olarak, bağırsağın çalışma sistemini düzenlediği, sindirim sorunlarının üstesinden geldiği ve mesane rahatsızlıklarını azalttığı biliniyor. Düzenli kullanıldığında akciğer rahatsızlığı düzeldiği gözlemlenmiştir.

DOĞAL ANTİDEPRESAN SARI KANTARON

DOĞAL ANTİDEPRESAN SARI KANTARON
Dünyada yüzyıllardır bilinen ve kullanılan özelliğiyle kantaron doğal bir antidepresan etkisine sahiptir. Özellikle depresyon tedavisinde kullanılmasıyla biliniyor. Kantaron çayının ise ruh halinin dengesini yeniden düzenleyici, zihnen ve ruhen kişiyi sakinleştirici özelliği vardır.
Kantaron çayının, sinüs tıkanıklığı ve kronik öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Bağışıklığı güçlendirir. Bir tür yaşlılıkta yaşanan zihinsel gerileme hastalığı olarak tarif edilen Parkinson hastalığının önlenmesi için de kantaron çayı tüketimi önerilmektedir.
Kantaron çayı, rahatlatıcı etkisiyle menopoz dönemi sorunlarına ve adet öncesi sendromuna iyi gelir. Adet dönemlerinde ve menopoz dönemlerinde kadının yaşadığı hormonsal dengesizlikler ve duygu durumu değişiklikleri; ruh halinde gerginlik ve depresyon sorunlarına sebep olabiliyor.
Kantaron çayının ağrı dindirici etkisi vardır. İnfüzyon, kas ağrıları, siyatik ve diğer sinir ağrılarına neden iltihaplarda da kantaron çayı tüketerek iltihaplar yok edilebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.