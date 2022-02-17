Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Sarı kantaron adını mutlaka duymuşsunuzdur. Neredeyse her dert için önerilen sarı kantaron; yaralar iyileştirir, antibiyotik ve antidepresan özelliği vardır. Yol kenarında bile yetişebilen sarı kantorunun faydalarını öğrendikten sonra gördüğünüz her yerde toplayacaksınız. DOĞAL ANTİBİYOTİK SARI KANTARON Kantaron çayı, yaralar, yanıklar, kesikler için faydalıdır. Kantaron egzama, sedef gibi cilt sorunları ve cilt lekelerini tedavi eder. Yaralı bölgeye kantaron çayı sürüldüğünde hem yara daha hızlı iyileşir hem de o bölgedeki ağrı, sancı hafifler, cilt sakinleşir. Uçuk problemi olan kişilerin uçuklu bölgeye kantaron çayı sürmeleri önerilir.

SARI KANTARONUN FAYDALARI

Uykuda idrar kaçırma sorunu olan çocuk ve yetişkinlere, uyumadan önce bir fincan sarı kantaron çayı içirilmesi önerilir. Bilimsel olarak, bağırsağın çalışma sistemini düzenlediği, sindirim sorunlarının üstesinden geldiği ve mesane rahatsızlıklarını azalttığı biliniyor. Düzenli kullanıldığında akciğer rahatsızlığı düzeldiği gözlemlenmiştir.

DOĞAL ANTİDEPRESAN SARI KANTARON Dünyada yüzyıllardır bilinen ve kullanılan özelliğiyle kantaron doğal bir antidepresan etkisine sahiptir. Özellikle depresyon tedavisinde kullanılmasıyla biliniyor. Kantaron çayının ise ruh halinin dengesini yeniden düzenleyici, zihnen ve ruhen kişiyi sakinleştirici özelliği vardır.

Kantaron çayının, sinüs tıkanıklığı ve kronik öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Bağışıklığı güçlendirir. Bir tür yaşlılıkta yaşanan zihinsel gerileme hastalığı olarak tarif edilen Parkinson hastalığının önlenmesi için de kantaron çayı tüketimi önerilmektedir.

Kantaron çayı, rahatlatıcı etkisiyle menopoz dönemi sorunlarına ve adet öncesi sendromuna iyi gelir. Adet dönemlerinde ve menopoz dönemlerinde kadının yaşadığı hormonsal dengesizlikler ve duygu durumu değişiklikleri; ruh halinde gerginlik ve depresyon sorunlarına sebep olabiliyor.