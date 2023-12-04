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    4. Doğal gaz faturanızı düşürecek en etkili yöntem! Bu taktik evinizi sıcacık yapacak

    Doğal gaz faturanızı düşürecek en etkili yöntem! Bu taktik evinizi sıcacık yapacak

    04.12.2023 21:46 | Son Güncelleme:
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    Kış aylarında evimizi ısıtmak için kullandığımız doğal gaz faturaları bazen bütçemizi olumsuz etkileyebilir. Doğal gaz faturanızı düşürebilecek etkili yöntemler ile faturanızı yarı yarıya düşürmek mümkün. Evinizi sıcacık yaparken fatura maliyetlerinizi azaltacak bu taktikler, hem bütçenize hem de çevreye katkı sağlayabilir. Isıtma maliyetlerini azaltmak için pratik ve etkili yöntemleri deneyerek hem evinizi sıcacık tutabilir hem de tasarruf sağlayabilirsiniz.

    Kış mevsiminde ısınmak için kullandığımız doğal gaz faturaları, bazen beklenmedik şekilde yüksek gelebilir. Ancak, evinizi sıcacık tutmanın ve aynı zamanda doğal gaz faturanızı düşürmenin etkili yöntemleri mevcut. Bu taktikler, evinizin konforunu korurken enerji verimliliğini artırarak tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Doğal gaz faturasını düşürmek için pratik çözümleri ve sıcaklığı muhafaza etmenin püf noktalarını öğrenerek daha verimli bir ısınma yöntemiyle evinizi sıcak tutabilirsiniz.

    DOĞAL GAZ FATURANIZI YARI YARIYA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN!

    PİMAPENİN YAZ - KIŞ AYARLARINI YAPIN

    PİMAPENİN YAZ - KIŞ AYARLARINI YAPIN

    Soğuk havanın eve girişini azaltmak evin daha sıcak olmasına neden olur. Böylece doğalgazın seviyesini yükseltmenize gerek kalmaz. Yaz kış ayarını yapmak için pencerenin kilit mekanizmasını bulun. Bu mekanizma pencerenin yan tarafında, çerçeve ile birleştiği yerdedir. Yuvarlak veya ovaldir. Yuvarlak kısmın ortası altıgen şeklindedir. Yaz kış ayarı bu mekanizmadan yapılır. Tornavida ya da alyanı yuvarlak şeklin altıgen kısmına sokarak kilidi hareket ettirin.

    Cıvatayı tamamen döndürmeyin. Yalnızda 90 derece döndürmeniz gerkeir. Bu işlemi yaptıktan sonra pencere daha sıkı kapanır ve soğuk girmez. Yuvarlak kilit sola doğru dönerse kışa göre uygundur. Ortada ise standart bahar ayları için, sağ doğru ise yaz aylarına uygundur.

    KOMBİ BAKIMINI AKSATMAYIN

    KOMBİ BAKIMINI AKSATMAYIN

    Sayaç kontrolü ile kombinin bakıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin. Evden çıkmadan kapatacağınız doğalgaz sayacının son iki hanesine bakın. Eve geldiğinizde sayacı yeniden kontrol edin. Son iki hanede artış olması, doğalgazda kaçak olduğu anlamına gelir.

    Kombi bakımını yaptırmazsanız ekonomik açıdan zarar edersiniz. Ayrıca kombinin ömrü azalır, aniden bozulmalar meydana gelebilir ve böylece ekonomik zarar büyüyebilir. Evin içi yeterinde ısınmaz, can ve mal güvenliği tahdit altında olur.

    ISI YALITIM LEVHALARI

    ISI YALITIM LEVHALARI

    Isı yatırım levhaları satın alarak da evinizi daha sıcak tutabilirsiniz. Bunun için, ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirmeniz gerekir.

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    Anahtar Kelimeler:
    doğal gaz kış fatura tasarruf
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