Doğal gaz faturanızı düşürecek en etkili yöntem! Bu taktik evinizi sıcacık yapacak

PİMAPENİN YAZ - KIŞ AYARLARINI YAPIN

Soğuk havanın eve girişini azaltmak evin daha sıcak olmasına neden olur. Böylece doğalgazın seviyesini yükseltmenize gerek kalmaz. Yaz kış ayarını yapmak için pencerenin kilit mekanizmasını bulun. Bu mekanizma pencerenin yan tarafında, çerçeve ile birleştiği yerdedir. Yuvarlak veya ovaldir. Yuvarlak kısmın ortası altıgen şeklindedir. Yaz kış ayarı bu mekanizmadan yapılır. Tornavida ya da alyanı yuvarlak şeklin altıgen kısmına sokarak kilidi hareket ettirin.