Dün gecenin en soğuk ili belli oldu! Eksi 18,3'ü gördüler

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili sıfırın alında 18,3 dereceyle Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti.

