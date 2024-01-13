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  4. Dün gecenin en soğuk ili belli oldu! Eksi 18,3'ü gördüler

Dün gecenin en soğuk ili belli oldu! Eksi 18,3'ü gördüler

13.01.2024 12:49 | Son Güncelleme:
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Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 18,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili sıfırın alında 18,3 dereceyle Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti.

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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 18,3 derece olarak ölçülürken, Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 17,5 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 16 derece ile Erzincan, Merkez, Erzincan/Sakaltutan Geçidi oldu.

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Bolu soğuk
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