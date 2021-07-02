HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve ALO 182 ile koronavirüs aşı randevusu alma yöntemi...

e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve ALO 182 ile koronavirüs aşı randevusu alma yöntemi...

02.07.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılama süreci son hızla sürerken "Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?" sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde uygulanmakta olan BioNTech ve Sinovac aşılarının sayılarının çoğalması sonrasında aşılama 18 yaş üstü vatandaşlara kadar inmişti. Peki e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve ALO 182 ile koronavirüs aşı randevusu alma yöntemi...

"Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şu anda ülkemizde uygulanmakta olan BioNTech ve Sinovac aşılarında tedarik hızlanmıştı. Aşı sayılarının çoğalmasının ardından 18 yaş üstü herkese aşı randevuları açıldı. Peki e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 18 yaş üstündekilerin de aşılanmasına başlanmıştı. Vatandaşlar, e-Nabız, 182 ve MHRS üzerinden nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya başladı. Covid-19 aşısı olacak olan vatandaşlar, mobil uygulama, e-Nabız ya da MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabilmekte.
MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için öncelikle [www.mhrs.gov.tr](http://www.mhrs.gov.tr) adresine giriş yapmalısınız. Eğer üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayıp üyelik oluşturmalısınız.
Koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikle sisteme giriş yapın ve ardından “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın. Vatandaş, eğer aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilmekte. Uygulama ile seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna da gönderiliyor.
Koronavirüs için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilmek mümkün.
Öncelikle e-nabız sayfası üzerinde “Keşfet” bölümünde yer alan "Aşı Takvimi” içerisinde yer alan “Covid-19 Aşısı” kısmına tıklamalısınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e nabız koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Türkiye’de bir ilk: İşçiler iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandı

Türkiye’de bir ilk: İşçiler iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandı

Otogaza 39 kuruşluk zam

Otogaza 39 kuruşluk zam

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.