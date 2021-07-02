e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve ALO 182 ile koronavirüs aşı randevusu alma yöntemi...

"Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şu anda ülkemizde uygulanmakta olan BioNTech ve Sinovac aşılarında tedarik hızlanmıştı. Aşı sayılarının çoğalmasının ardından 18 yaş üstü herkese aşı randevuları açıldı. Peki e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 18 yaş üstündekilerin de aşılanmasına başlanmıştı. Vatandaşlar, e-Nabız, 182 ve MHRS üzerinden nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya başladı. Covid-19 aşısı olacak olan vatandaşlar, mobil uygulama, e-Nabız ya da MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabilmekte.

MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için öncelikle [www.mhrs.gov.tr](http://www.mhrs.gov.tr) adresine giriş yapmalısınız. Eğer üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayıp üyelik oluşturmalısınız.

Koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikle sisteme giriş yapın ve ardından “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın. Vatandaş, eğer aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilmekte. Uygulama ile seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna da gönderiliyor.

Koronavirüs için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilmek mümkün.