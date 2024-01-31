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    4. Elektrik faturasını düşürmenin en etkili yolları! İşte cebinizi rahat ettirecek yöntemler

    Elektrik faturasını düşürmenin en etkili yolları! İşte cebinizi rahat ettirecek yöntemler

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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    Elektrik faturaları, ev bütçelerimizi önemli ölçüde etkileyebilen masraflardan biridir. Tasarruf etmek ve cebinizi rahat ettirmek için bazı etkili yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Pratik ipuçları ve enerji tasarrufu önlemleri ile evinizin enerji verimliliğini artırabilir, böylece daha düşük faturalarla daha konforlu bir yaşam sürmeye başlayabilirsiniz. İşte elektrik faturasını düşürmenin en etkili ve kesin yolları...

    Elektrik faturaları, pek çok ev sahibi için önemli bir gider kalemidir. Enerji verimliliğini artırarak ve bilinçli kullanım alışkanlıkları geliştirerek elektrik faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün. Pratik öneriler ve enerji tasarrufu ipuçları ile evinizdeki enerji maliyetlerini kontrol altına alabilir ve böylece daha ekonomik bir yaşam tarzına adım atabilirsiniz. Cebinizi rahat ettirecek fatura düşürme yöntemleri haberimizde...

    ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK KESİN YÖNTEMLER

    ELEKTRİK GECE SAATLERİNDE DAHA UCUZ!

    ELEKTRİK GECE SAATLERİNDE DAHA UCUZ!

    Türkiye'deki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile bundan sonra ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor. İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor. Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir. Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

    BEYAZ EŞYA KULLANIMI

    BEYAZ EŞYA KULLANIMI

    Elektrik faturasını düşürmek istiyorsanız,gün içerisinde kullandığınız elektriğin büyük bir bölümünü gece kullanmayı deneyin. Elektriği gece kullanırsanız daha ucuz tarifeden ücretlendirilirsiniz ve daha az fatura ödersiniz. Çamaşır, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarını gece çalıştırmak faturalarınızın az gelmesine neden olur.

    BUZDOLABI AYARI

    BUZDOLABI AYARI

    Buzdolabı, evde düzenli olarak elektrik harcayan bir eşyadır. Ancak buzdolabını doğru ayarlarda çalıştırırsanız gereksiz elektrik harcamasının da önüne geçersiniz. Derin dondurucunun sıcaklığını da eksi 18 derece tutmaya özen gösterin. Bu seviyenin üstüne çıkmak, elektrik faturanızın yüksek gelmesine neden olur.

    FİŞLERİ PRİZDE UNUTMAYIN

    FİŞLERİ PRİZDE UNUTMAYIN

    Elektrikli aletlerin fişlerini prizde unutmak elektrik faturasını yükseltiyor. Bu yüzden, kullanmadığınız ürünlerin fişlerini prizden çekin. Eğer fişe takıp çıkarmaya üşeniyorsanız prizlerinizi tasarruflu olanlarla değiştirebilirsiniz.

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