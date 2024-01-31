Elektrik faturasını düşürmenin en etkili yolları! İşte cebinizi rahat ettirecek yöntemler

ELEKTRİK GECE SAATLERİNDE DAHA UCUZ!

Türkiye'deki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile bundan sonra ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor. İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor. Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir. Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.