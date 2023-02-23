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  4. En acı kuyruk! Defalarca sefer düzenliyorlar! Biri gitmeden diğeri geliyor…

En acı kuyruk! Defalarca sefer düzenliyorlar! Biri gitmeden diğeri geliyor…

23.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken yıkımın en fazla olduğu yerlerden birisi de Hatay oldu. Hatay’dan gelen görüntüler ise yıkımın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yıkılan binaların enkazlarını kaldırmak için defalarca sefer yapan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruğun görüntüleri…

Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yüzlerce harfiyat kamyonunun boş alana mekik dokuduğu o anlar drone ile görüntülendi.

Hatay’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. İlk meydana gelen depremden 19 gün geçmesinin ardından yıkılan binaların bazılarında hala arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı binalarda çalışmalar tamamlandı.

Kurtarma çalışması biten binalara giren kepçe ve kamyonlar, süratla enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi.

EN ACI KUYRUK! ENKAZ TAŞIYAN HAFRİYAT KAMYONLARI…

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Hatay enkaz hafriyat hafriyat kamyonu

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