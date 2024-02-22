En çok yabancı gelin o ülkeden! Yabancı damatlar ise... Türkiye'de geçen yıl evlenme ve boşanmalar azaldı

Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu.