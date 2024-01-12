'Eşinin üzerine oturup gaz çıkarıyor!' Esra Ezmeci canlı yayında ağızları açık bıraktı: Telefonuna gelen mesajları bir bir okudu!

Mehmet Sait adlı kişinin yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı. Eski eşlerinin üzerinde sigara söndürmekten balığa götürüp ıslatıp dövmeye kadar birçok skandalı psikolog Esra Ezmeci ortaya çıkardı. Daha önce cinsellikle ilgili gelen sorulara verdiği yanıtlarla gündem olan Ezmeci bu kez canlı yayında şoke etti.
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Esra Ezmeci'ye gelen sorular herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Eşinin kardeşinden müstehcen fotoğraflar istediğini yazan bir kişiye Ezmeci, "Bu affedilecek bir şey değil ve suç" diye yanıt vermişti.
Kocasının cinsel organıyla ilgili bir soru yönelten kişiye Ezmeci "Öyle şeyler yapmayın" tavsiyesinde bulunmuştu.
Yine cinsel organın boyutuyla ilgili bir soru ve Ezmeci'nin yanıtı da gündem olmuştu.
Son olarak Beyaz TV'de canlı yayında yaşananlar ses getirdi. Mehmet Sait adlı kişinin eşlerine işkence yaptığı iddiası stüdyoyu kızıştırdı.
Ezmeci, canlı yayında kendi telefonuna gelen mesajları okuduktan sonra Mehmet Sait'e şu suçlamalarda bulundu: "Mehmet Sait sen eski eşlerinin üzerinde sigara söndürüyormuşsun.