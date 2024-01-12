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  4. 'Eşinin üzerine oturup gaz çıkarıyor!' Esra Ezmeci canlı yayında ağızları açık bıraktı: Telefonuna gelen mesajları bir bir okudu!

'Eşinin üzerine oturup gaz çıkarıyor!' Esra Ezmeci canlı yayında ağızları açık bıraktı: Telefonuna gelen mesajları bir bir okudu!

12.01.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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Psikolog Esra Ezmeci canlı yayında telefonuna gelen mesajları okuyunca ağızlar açık kaldı. Ezmeci, sosyal medyadan gelen ve yine hayretler içinde bırakan soruları da cevaplayıp paylaşıyordu. Son olarak eşlerine işkence yaptığı öne sürülen bir adama Ezmeci, "Eşinin üzerine oturup ellerini tutup yüzüne karşı gaz çıkartıyormuşsun" suçlamasıyla sert çıktı.

Mehmet Sait adlı kişinin yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı. Eski eşlerinin üzerinde sigara söndürmekten balığa götürüp ıslatıp dövmeye kadar birçok skandalı psikolog Esra Ezmeci ortaya çıkardı. Daha önce cinsellikle ilgili gelen sorulara verdiği yanıtlarla gündem olan Ezmeci bu kez canlı yayında şoke etti.

Bu içerik Mynet editörleri tarafından oluşturulmuştur.

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"EŞİM KARDEŞİMDEN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR İSTEMİŞ"

"EŞİM KARDEŞİMDEN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR İSTEMİŞ"

Esra Ezmeci'ye gelen sorular herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Eşinin kardeşinden müstehcen fotoğraflar istediğini yazan bir kişiye Ezmeci, "Bu affedilecek bir şey değil ve suç" diye yanıt vermişti.

Kocasının cinsel organıyla ilgili bir soru yönelten kişiye Ezmeci "Öyle şeyler yapmayın" tavsiyesinde bulunmuştu.

İLGİNÇ 'CİNSEL ORGAN' SORUSU

İLGİNÇ 'CİNSEL ORGAN' SORUSU

Yine cinsel organın boyutuyla ilgili bir soru ve Ezmeci'nin yanıtı da gündem olmuştu.

CANLI YAYINDA SERT ÇIKTI

CANLI YAYINDA SERT ÇIKTI

Son olarak Beyaz TV'de canlı yayında yaşananlar ses getirdi. Mehmet Sait adlı kişinin eşlerine işkence yaptığı iddiası stüdyoyu kızıştırdı.

Ezmeci, canlı yayında kendi telefonuna gelen mesajları okuduktan sonra Mehmet Sait'e şu suçlamalarda bulundu: "Mehmet Sait sen eski eşlerinin üzerinde sigara söndürüyormuşsun.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
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