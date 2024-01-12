'Eşinin üzerine oturup gaz çıkarıyor!' Esra Ezmeci canlı yayında ağızları açık bıraktı: Telefonuna gelen mesajları bir bir okudu!

Mehmet Sait adlı kişinin yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı. Eski eşlerinin üzerinde sigara söndürmekten balığa götürüp ıslatıp dövmeye kadar birçok skandalı psikolog Esra Ezmeci ortaya çıkardı. Daha önce cinsellikle ilgili gelen sorulara verdiği yanıtlarla gündem olan Ezmeci bu kez canlı yayında şoke etti.

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