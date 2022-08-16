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Eski sevgilisinin önünde dehşet saçtı, silahlı saldırıda öldü! Gizemli cinayette şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı

16.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kan donduran olayla ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Necati Ersönmez (23), eski sevgilisi Elvan K.'yi (22) görmek isteyince evinin önüne gitti ve iddiaya göre sokakta taşkınlık yaptı, pompalı tüfekle de dehşet saçtı. Bu sırada Ersönmez silahlı saldırıya uğradı, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Ersönmez'i kimin vurduğu ortaya çıkarken gerçek şaşkına çevirdi.

Adana'daki cinayetin gizemi çözüldü! İçki aldıktan sonra eski sevgilisinin önünde bağırıp çağıran ve pompalı tüfekle havaya ateş açan Necati Ersönmez'in uğradığı silahlı saldırının ayrıntıları belli oldu. Özel harekat polislerinin devreye girdiği olayda Ersönmez'in eski sevgilisi Elvan K.'nin komşusuyla ilgili gerçek ve saldırının nedeni de ortaya çıktı. İşte Adana'daki şaşkına çeviren cinayetin tüm ayrıntıları...

GİZEMLİ CİNAYETTE SIR PERDESİ ARALANDI

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI
Olay, 26 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez, 01 FFY 27 plakalı hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi Elvan K.’yi görmek istediğini söyledi.
Durmuş Ü. ile birlikte Elvan K.’nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından ağır yaralandı.
Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek yardım istedi.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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