Eski sevgilisinin önünde dehşet saçtı, silahlı saldırıda öldü! Gizemli cinayette şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı

Adana'daki cinayetin gizemi çözüldü! İçki aldıktan sonra eski sevgilisinin önünde bağırıp çağıran ve pompalı tüfekle havaya ateş açan Necati Ersönmez'in uğradığı silahlı saldırının ayrıntıları belli oldu. Özel harekat polislerinin devreye girdiği olayda Ersönmez'in eski sevgilisi Elvan K.'nin komşusuyla ilgili gerçek ve saldırının nedeni de ortaya çıktı. İşte Adana'daki şaşkına çeviren cinayetin tüm ayrıntıları...
GİZEMLİ CİNAYETTE SIR PERDESİ ARALANDI
ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI
Olay, 26 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez, 01 FFY 27 plakalı hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi Elvan K.’yi görmek istediğini söyledi.
Durmuş Ü. ile birlikte Elvan K.’nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından ağır yaralandı.
Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek yardım istedi.
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