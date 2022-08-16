Eski sevgilisinin önünde dehşet saçtı, silahlı saldırıda öldü! Gizemli cinayette şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı

Adana'daki cinayetin gizemi çözüldü! İçki aldıktan sonra eski sevgilisinin önünde bağırıp çağıran ve pompalı tüfekle havaya ateş açan Necati Ersönmez'in uğradığı silahlı saldırının ayrıntıları belli oldu. Özel harekat polislerinin devreye girdiği olayda Ersönmez'in eski sevgilisi Elvan K.'nin komşusuyla ilgili gerçek ve saldırının nedeni de ortaya çıktı. İşte Adana'daki şaşkına çeviren cinayetin tüm ayrıntıları...