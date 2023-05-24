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  4. Estetik cerraha göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği! Altın oran kullanılarak incelendi

Estetik cerraha göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği! Altın oran kullanılarak incelendi

24.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik ve yakışıklılık kavramı kişiden kişiye göre değişse de bazı görünümler belirlenmiş estetik ölçüler sebebiyle herkese hitap edebiliyor. Altın oran kullanılarak bulunan dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde yer alan erkekler oldukça ilgi görüyor.

Dünyanın en yakışıklı erkeğini bulmak için yapılan araştırmalarda altın oran kullanılarak bilimsel verilere bakılmaktadır. Ünlü yüz estetik cerrahı Dr. Julian De Silva, Altın Oran'ı kullanarak en yakışıklı ve çekici 10 erkeği tespit etti. Altın oranda bir kişinin yüzünün simetrisini inceleniyor ve görsel çekiciliği değerlendiriliyor.

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEKLERİ

10. Dwayne Johnson

10. Dwayne Johnson
Bilime göre Dwayne Johnson %86.07'lik bir puanla dünyanın en yakışıklı 10. erkeği.

9. Henry Golding

9. Henry Golding
Henry Golding, Altın Oran açısından yüzde 87.98 aldı . Doktor, "Bu yepyeni bilgisayar haritalama teknikleri, birini fiziksel olarak güzel yapan şeyin gizemlerinden bazılarını çözmemizi sağlıyor ve bu teknoloji, hastaların ameliyatlarını planlarken faydalı oluyor" dedi.

8. George Clooney

8. George Clooney
George Clooney, Altın Oran açısından %89,91 ile yarışmada 8. oldu.

7. Chris Evans

7. Chris Evans
Chris Evans, Altın Oran derecelendirmesinde %91,9'luk bir puanla dünyanın en yakışıklı 7. erkeği.

6. Robert Pattinson

6. Robert Pattinson
Robert Pattinson %92.15 oyla altıncı oldu.
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