Estetik cerraha göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği! Altın oran kullanılarak incelendi

Dünyanın en yakışıklı erkeğini bulmak için yapılan araştırmalarda altın oran kullanılarak bilimsel verilere bakılmaktadır. Ünlü yüz estetik cerrahı Dr. Julian De Silva, Altın Oran'ı kullanarak en yakışıklı ve çekici 10 erkeği tespit etti. Altın oranda bir kişinin yüzünün simetrisini inceleniyor ve görsel çekiciliği değerlendiriliyor.