Estetik cerraha göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği! Altın oran kullanılarak incelendi

Dünyanın en yakışıklı erkeğini bulmak için yapılan araştırmalarda altın oran kullanılarak bilimsel verilere bakılmaktadır. Ünlü yüz estetik cerrahı Dr. Julian De Silva, Altın Oran'ı kullanarak en yakışıklı ve çekici 10 erkeği tespit etti. Altın oranda bir kişinin yüzünün simetrisini inceleniyor ve görsel çekiciliği değerlendiriliyor.
DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEKLERİ
10. Dwayne Johnson
Bilime göre Dwayne Johnson %86.07'lik bir puanla dünyanın en yakışıklı 10. erkeği.
9. Henry Golding
Henry Golding, Altın Oran açısından yüzde 87.98 aldı . Doktor, "Bu yepyeni bilgisayar haritalama teknikleri, birini fiziksel olarak güzel yapan şeyin gizemlerinden bazılarını çözmemizi sağlıyor ve bu teknoloji, hastaların ameliyatlarını planlarken faydalı oluyor" dedi.
8. George Clooney
George Clooney, Altın Oran açısından %89,91 ile yarışmada 8. oldu.
7. Chris Evans
Chris Evans, Altın Oran derecelendirmesinde %91,9'luk bir puanla dünyanın en yakışıklı 7. erkeği.
6. Robert Pattinson
Robert Pattinson %92.15 oyla altıncı oldu.