Evi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Camdan gelen soğuk nasıl engellenir?

Evinizi bir türlü ısıtamıyorsanız bunun nedeni camlardan gelen soğuklar olabilir. Kış aylarında artış gösteren ısı geçiren pencereler evlerin neredeyse dışarısı kadar soğuk olmasına neden olabiliyor. Evi ısıtmak için artırılan doğalgaz ay sonunda faturaların yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Daha az yakarak daha fazla ısınmak istiyorsanız camdan gelen soğuğu kesme yöntemlerini izleyebilirsiniz. ODAYI SICAK TUTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR? Mutlaka evinizde ısı yalıtımı olması gerekmektedir. Hem iç kısımda hem de dış kısımdan evin ısı yalıtımı olur ise, kolay kolay eve soğuk giremez. Aynı zamanda ısı yalıtımı yazın sıcaktan da sizleri koruyarak evin serin kalmasına yardımcı olur.

Silikon veya bant ile pencerenizden soğuk hava geliyor ise kapatabilirsiniz. Bunun için soğuk önleyici bantlar bulunmaktadır. Ya da şeffaf silikon çekebilirsiniz. Bu durum pencerede gelen soğuğu kısa bir süre içerisinde kesecektir.

Kombiniz var ise bakımını mutlaka düzenli bir şekilde senede bir defa yaptırın. Bakımı yapılmayan kombi ısıtmaz ve içerisinin soğuk olmasına sebep olur. Bu sebeple kombi bakımı aksatılmadan yapılmalıdır.

Bulunduğunuz odanın kapısını kapatmanız odanın sıcak kalması için çok etkili bir yöntemdir. Çünkü her yer açık olduğunda odanın sıcağı başka odalara dağılmakta ve oda kendini ısıtamamaktadır.

Halılarınızı kışın kalın yapıya sahip olan halılardan tercih etmelisiniz.

Petekleriniz var ise mutlaka önlerinin açık olması gerekmektedir. Önlerini eşya ile kapatırsanız peteklerin ısısı evin içine dağılmayacak ve ev soğuk olacaktır.

CAMDAN GELEN SOĞUĞU ENGELLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

PENCERENİN MENTEŞE AYARINI YAPIN Pencereden soğuk gelmemesi için pencerenin menteşe ayarının mutlaka yapılması gerekmektedir. Eğer ayar yapıldı ve hala sorun giderilmemişse başka sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple işin uzmanına tekrar göstermeniz gerekecektir.

PENCERE SOĞUK ÖNLEYİCİ KULLANIN Odayı sıcak tutmak için, pencere soğuk önleyici kullanıldığında bir nebzede olsa soğuk önlenebilir. Pencerenin yapısı plastikten oluşmaktadır. Plastik olan malzemelerde yazın genişler kışın ise gerilir. Bu sebeple de ayarlarında bozulma meydana geldiği için PVC pencereden soğuk girer.