KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Evi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Camdan gelen soğuk nasıl engellenir?

Evi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Camdan gelen soğuk nasıl engellenir?

05.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artan soğuklar nedeniyle gelen faturaların fiyatı giderek artıyor. Birçok kişi evi daha sıcak tutmanın yolunu arıyor. Evi soğutan en temel noktanın camlar olduğu biliniyor. Camlardan gelen soğuğu engellemek için doğru adımların izlenmesi evinizi sıcacık yaparak faturalarınızın düşmesini sağlayabilir.

Evinizi bir türlü ısıtamıyorsanız bunun nedeni camlardan gelen soğuklar olabilir. Kış aylarında artış gösteren ısı geçiren pencereler evlerin neredeyse dışarısı kadar soğuk olmasına neden olabiliyor. Evi ısıtmak için artırılan doğalgaz ay sonunda faturaların yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Daha az yakarak daha fazla ısınmak istiyorsanız camdan gelen soğuğu kesme yöntemlerini izleyebilirsiniz.

ODAYI SICAK TUTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Ekran görüntüsü 2022-12-05 153100

  • Mutlaka evinizde ısı yalıtımı olması gerekmektedir. Hem iç kısımda hem de dış kısımdan evin ısı yalıtımı olur ise, kolay kolay eve soğuk giremez. Aynı zamanda ısı yalıtımı yazın sıcaktan da sizleri koruyarak evin serin kalmasına yardımcı olur.
  • Silikon veya bant ile pencerenizden soğuk hava geliyor ise kapatabilirsiniz. Bunun için soğuk önleyici bantlar bulunmaktadır. Ya da şeffaf silikon çekebilirsiniz. Bu durum pencerede gelen soğuğu kısa bir süre içerisinde kesecektir.
  • Kombiniz var ise bakımını mutlaka düzenli bir şekilde senede bir defa yaptırın. Bakımı yapılmayan kombi ısıtmaz ve içerisinin soğuk olmasına sebep olur. Bu sebeple kombi bakımı aksatılmadan yapılmalıdır.
  • Bulunduğunuz odanın kapısını kapatmanız odanın sıcak kalması için çok etkili bir yöntemdir. Çünkü her yer açık olduğunda odanın sıcağı başka odalara dağılmakta ve oda kendini ısıtamamaktadır.
  • Halılarınızı kışın kalın yapıya sahip olan halılardan tercih etmelisiniz.
  • Petekleriniz var ise mutlaka önlerinin açık olması gerekmektedir. Önlerini eşya ile kapatırsanız peteklerin ısısı evin içine dağılmayacak ve ev soğuk olacaktır.

CAMDAN GELEN SOĞUĞU ENGELLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

PENCERENİN MENTEŞE AYARINI YAPIN

PENCERENİN MENTEŞE AYARINI YAPIN
Pencereden soğuk gelmemesi için pencerenin menteşe ayarının mutlaka yapılması gerekmektedir. Eğer ayar yapıldı ve hala sorun giderilmemişse başka sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple işin uzmanına tekrar göstermeniz gerekecektir.

PENCERE SOĞUK ÖNLEYİCİ KULLANIN

PENCERE SOĞUK ÖNLEYİCİ KULLANIN
Odayı sıcak tutmak için, pencere soğuk önleyici kullanıldığında bir nebzede olsa soğuk önlenebilir. Pencerenin yapısı plastikten oluşmaktadır. Plastik olan malzemelerde yazın genişler kışın ise gerilir. Bu sebeple de ayarlarında bozulma meydana geldiği için PVC pencereden soğuk girer.

PENCERE BANTI KULLANIN

PENCERE BANTI KULLANIN
Cam kenarından gelen soğuk nasıl önlenir sorusuna bir başka alternatif de pencere bantları çözüm olabilmektedir. Pencere bantlarını soğuk giren yerlere yapıştırdığınızda soğuk artık evinizin içerisine girmeyecektir. Soğuğu kesmek için pencere bantlarının mutlaka aynı hizadan yapıştırılması gerekmektedir. Bu şekilde yapıldığında sorununuz giderilecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ayar cam fatura pencere soğuk alara ilik

En Çok Okunan Haberler

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası kazada hayatını kaybetti

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası kazada hayatını kaybetti

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Ezgi Mola'nın törendeki konuşması gündem oldu!

Ezgi Mola'nın törendeki konuşması gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

Arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.