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  4. Evinde 105 ülkenin parasını saklıyor! Türk devletlerin serileri de var

Evinde 105 ülkenin parasını saklıyor! Türk devletlerin serileri de var

01.07.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Adnan Apaydın, farklı ülkelerin paralarını biriktirdi. Çocukluğunda başlayan merakını 40 yıldır devam ettiren Apaydın, 105 ayrı ülkenin parasını saklamayı başardı.

Özellikle Güney Amerika ülkelerinin kağıt paralarına ilgi duyan Apaydın, aradan geçen 40 yılda 105 ülkenin kağıt ve madeni parasını edindi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özel günlerde bastırdığı madeni paralardan da edinen Apaydın'ın koleksiyonunda Osmanlı Devleti'nin paraları da bulunuyor.

Apaydın, para koleksiyonu oluşturmaya, çocukluğunda teyzesinin oğlunun verdiği yabancı para ile başladığını söyledi. O günden sonra farklı paraları toplama sevgisinin içinden çıkmadığını belirten Apaydın, bundan sonra da koleksiyonunu geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yabancı ülkelere giden akraba ve dostlarından o ülkelerin parasını getirmelerini istediğini vurgulan Apaydın, şöyle devam etti:

"EN GÜZELLERİ PLASTİK OLANLAR"

"Yabancı paralara eş dost ve akraba sayesinde, sosyal medyada bazı mezat siteleri var, oradan ulaştım. Benim kahvehanede oturma gibi bir alışkanlığım yok, bu siteler üzerinden yabancı paraları takip ediyorum. Koleksiyon değeri taşıması benim için önemli değil, sadece güzel görünen kağıt paralara ilgi duyuyorum. Koleksiyoncular paranın eski olmasını ister ama ben yabancı parada onu istemediğim için yeni de olsa oluyor. Son zamanda plastik paralar var, bunlar çok güzel görüntüye sahip. Bu paralarda koleksiyon değeri aramıyorum. En beğendiğim paraları koleksiyonuma katmaya çalışıyorum. Bu sayede 105 ülkenin parasına sahibim."
Apaydın, ilk Osmanlı banknotlarının 1840 yılında Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere adıyla piyasaya sunulduğunu aktararak, "Çok büyük kupürlerden oluşan bu paralar, Osmanlı'nın son dönemine doğru pul kupürlere dönüşmüştür. Bu durum Osmanlı'nın ekonomik durumunu ortaya çıkarması adına önemli olduğu için en çok bu dönemdeki paralar beni etkiledi. Cumhuriyet döneminde ise çok sevdiğim emisyon paraları var." dedi.
Osmanlı padişahı Abdülmecit dönemine ait 20 ve 50 kuruşluk kaimelere de sahip olduğuna dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:
"Elimde 1898 yılına ait Rus rublesi mevcut, 1910 yılına ait Alman parası da var. Hayatımda en çok keyif aldığım şey, koleksiyonumda eksik olduğunu bildiğim paraları tamamlayabilmek. Özellikle Merkez Bankasının Anadolu'da hayvanlar serisi var, o seride eksik olan paralar vardı, onları tamamladım. Şu anda çok rahatım. Kuşlar serisi, hayvanlar serisi, Türk devletleri serileri var. Bu serileri paket olarak almıyorum, tek tek tamamlamaya çalışıyorum. Öyle çok paralar vererek seriyi almaya çalışmıyorum, emek vererek tamamlamak istiyorum. Evimin rızkını da bu işe vermiyorum." (AA)
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Öğretmen Samsun
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