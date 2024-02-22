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    4. Eviniz elmalı turta gibi kokacak! Tamamen doğal ve uygun fiyatlı yöntemi paylaştı

    Eviniz elmalı turta gibi kokacak! Tamamen doğal ve uygun fiyatlı yöntemi paylaştı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    22.02.2024 17:20 | Son Güncelleme:
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    Evin güzel kokması kişinin ruh halini kesinlikle etkiliyor. Evde geçirilen zamanı daha keyifli kılan güzel koku için pek çok kişi evinde oda kokusu, kokulu mum ya da tütsü kullanıyor. Ancak bunlar hem maliyetli hem de doğal değil. Sosyal medyada bir kadın evinin harika kokmasını sağlayan tamamen doğal ve oldukça uygun fiyatlı yöntemi paylaşarak viral oldu. İşte evinizin elmalı turta gibi kokmasını sağlayacak o yöntemin detayları...

    Pek çok kişinin evinin mis gibi kokmasını ister. Bunun için evinde tütsü ya da kokulu mum kullananların sayısı hiç de az değil. Ancak sosyal medyada bir kadın, çok daha fazla para harcamadan, üstelik hiçbir kimyasal kullanmadan, tamamen doğal ürünlerle evinin harika kokmasını sağladığını paylaştı.

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    "BU YÖNTEMLE EVİMİN ELMALI TURTA GİBİ KOKMASINI SAĞLIYORUM"

    The Sun'da yer alan habere göre; TikTok'ta paylaşımlar yapan Hajar Larbah, paylaştığı bir videoyla evin meyveli ve çok güzel kokmasının sırrını paylaştı.

    Kadın, sosyal medya hesabından sık sık cilt bakımı ipuçları ve püf noktalarını paylaşıyor.

    Çok sayıda takipçisi olan kadının paylaşımları sık sık viral oluyor.

    Bu yaptığı paylaşımda da "Bu şekilde hiçbir kimyasal madde kullanmadan evimin elmalı turta gibi süper kokmasını sağlıyorum" dedi.

    İlk olarak ev yapımı oda kokusunu yapmak için bir elmayı alıp dilimler halinde doğradı. Daha sonra aynısını bir portakalla yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    oda kokusu elmalı turta koku
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