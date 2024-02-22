Eviniz elmalı turta gibi kokacak! Tamamen doğal ve uygun fiyatlı yöntemi paylaştı

Pek çok kişinin evinin mis gibi kokmasını ister. Bunun için evinde tütsü ya da kokulu mum kullananların sayısı hiç de az değil. Ancak sosyal medyada bir kadın, çok daha fazla para harcamadan, üstelik hiçbir kimyasal kullanmadan, tamamen doğal ürünlerle evinin harika kokmasını sağladığını paylaştı.