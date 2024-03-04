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    4. Evinize asla sokmamanız gereken 6 bitki! Felce ve hatta ölüme neden olabiliyor

    Evinize asla sokmamanız gereken 6 bitki! Felce ve hatta ölüme neden olabiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    04.03.2024 13:47
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    Bitkiler, evimizi güzelleştiren ve havayı temizleyen doğal unsurlardır, ancak bazı bitkiler adeta tehlike saçıyor. Evinize asla sokmamanız gereken bu 6 bitkinin yan etkileri sağlığa zarar verebiliyor. İşte evinize sokmadan önce bilmeniz gereken 6 zararlı bitki...

    Evimizi süslemek için bitkiler kullanmak doğal ve hoş bir seçenektir, ancak bazı bitkilerin toksik etkilere sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. Evinize asla sokmamanız gereken ve hatta felce ve ölüme neden olabilen 6 bitkiyi haberimizde derledik. koruyabilirsiniz.

    ChefGPT

    BU BİTKİLERİ EVİNİZE ASLA SOKMAYIN!

    ZAMBAK

    ZAMBAK

    Eğer evinizde kedi besliyorsanız bu bitkiden uzak durmalısınız. Kedinizin sindirim sistemi için zararlıdır.

    ATEŞ ÇİÇEĞİ

    ATEŞ ÇİÇEĞİ

    LSD tarzında halüsinojenik içerikli bir bitkidir. Bu nedenle kullanıldığı zaman ciddi zararlara neden olabilir.

    BORU ÇİÇEĞİ

    BORU ÇİÇEĞİ

    Psikoaktif bir bitkidir. Çiçekleri, ataklara, düzenin bozulmasına, felce ve hatta ölüme neden olabilmektedir.

    ORTANCA ÇİÇEĞİ

    ORTANCA ÇİÇEĞİ

    Bu çiçeğin mavi kısmı en tehlikeli kısmıdır. Bu çiçeği çiğnemek solunumun kesilmesine, tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine ve baygınlığa neden olabilir.

    KAYNANA DİLİ ÇİÇEĞİ

    KAYNANA DİLİ ÇİÇEĞİ

    Asparajin salgıladığı için hassasiyeti olan kişilerde cilt sorunlarına neden olur.

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