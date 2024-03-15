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  4. Evli çiftler dikkat! Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödemek zorunda: Yargıtay emsal kararla tartışmaları bitirdi

Evli çiftler dikkat! Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödemek zorunda: Yargıtay emsal kararla tartışmaları bitirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 06:28
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Evli çiftleri yakından ilgilendiren bir karara daha imza atıldı! Kavga sırasında söylenen bazı sözlerin geri dönüşü olmuyor. Yargıtay'dan tam da bununla ilgili emsal bir karar çıktı. Kavga sırasında eşine 'Bana karı çok' diyen koca kusurlu bulundu ve boşandığı eşine tazminat ödemeye mahkum edildi. İşte haberin detayları...

Yargıtay boşanmalarla ilgili dikkat çeken kararlarına devam ediyor. Emsal niteliği taşıyan bu kararların hepsi evli çiftleri yakından ilgilendiriyor. Kavga sırasında ağızdan çıkan bir cümle tüm davanın sonucunun değişmesine neden olabiliyor.

Manşet yönlendirme

"BANA KARI ÇOK, SANA DA ERKEK"

Haber olan boşanmalara bir yenisi daha eklendi. Tartışma sırasında kocasının kendisine 'bana karı çok, sana da erkek' sözlerini duyan bir kadın sakinleştikten sonra bu lafı düşündü ve gururuna yediremedi. Hemen harekete geçen kadın soluğu mahkemede aldı. Yargı da kadını haklı buldu.

"GURUR KIRICI"

"GURUR KIRICI"

5 yıllık evliliğinin son zamanlarından sorunlar yaşayan kadın olayı Show Haber'e şu sözlerle özetledi;

Son tartışmalarımızda kaba tabirle 'bana karı çok, sana erkek çok' dedi. Bu sözler aklımdan çıkmadı. Sakinleştiğim zamanda bile gurur kırıcı olduğunu hissettim ve mahkemenin kapısını çaldım.

KOCA 'İFTİRA' DEDİ

KOCA 'İFTİRA' DEDİ

35 yaşındaki kadın yaşadıklarının ardından boşanma davası açtı. Kocası ise suçlamaları kabul etmeyerek kendine iftira atıldığını savundu. Mahkeme tarafları boşadı üstelik kocayı da tazminat ödemeye mahkum etti.

"BASKI GÖRDÜM"

"BASKI GÖRDÜM"

Zorluklar yaşadığını belirten kadın, "Şiddetli geçimsizlik olarak avukatlar gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet... Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım." dedi.

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Yargıtay boşanma evli
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