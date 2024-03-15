Evli çiftler dikkat! Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödemek zorunda: Yargıtay emsal kararla tartışmaları bitirdi

Haber olan boşanmalara bir yenisi daha eklendi. Tartışma sırasında kocasının kendisine 'bana karı çok, sana da erkek' sözlerini duyan bir kadın sakinleştikten sonra bu lafı düşündü ve gururuna yediremedi. Hemen harekete geçen kadın soluğu mahkemede aldı. Yargı da kadını haklı buldu.