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  4. Fark kıl payı, arayı o partiler kapatabilir! İBB anketinde çok konuşulacak tablo: Kurum - İmamoğlu rekabeti kıran kırana

Fark kıl payı, arayı o partiler kapatabilir! İBB anketinde çok konuşulacak tablo: Kurum - İmamoğlu rekabeti kıran kırana

28.02.2024 14:07
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Yerel seçimin nabzının attığı İstanbul'dan 31 Mart akşamıyla ilgili önemli ipuçları barındıran yeni bir anket sonucu geldi. Rekabetin Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında yoğunlaştığı ilginç detaylar içeren anketle bir kez daha pekişti. Kıl payı denebilecek kadar az farkın kapanıp kapanmayacağını ise ankette yer alan diğer partilerin seçmenlerinin oranları belirleyecek! İşte 8 adaylı son İBB seçim anketi sonucu ortaya çıkan tablo...

İstanbullular 1 Nisan sabahı İBB başkanlığı koltuğunda kimi görmek istiyor? Bu sorunun yanıtını arayan son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ortaya çıkan sonuç yarışın beklendiği üzere mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçtiği yönünde. Ancak 4 partinin seçmeni farkı kapatabilecek oranda.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

İBB YARIŞINDA SON DURUM

ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

%41.9

%41.9

CHP (Ekrem İmamoğlu)

%40.8

%40.8

AK Parti (Murat Kurum)

%4.5

%4.5

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni)

%3.6

%3.6

İYİ Parti (Buğra Kavuncu)

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