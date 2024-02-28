Fark kıl payı, arayı o partiler kapatabilir! İBB anketinde çok konuşulacak tablo: Kurum - İmamoğlu rekabeti kıran kırana

İstanbullular 1 Nisan sabahı İBB başkanlığı koltuğunda kimi görmek istiyor? Bu sorunun yanıtını arayan son anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ortaya çıkan sonuç yarışın beklendiği üzere mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçtiği yönünde. Ancak 4 partinin seçmeni farkı kapatabilecek oranda.
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ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:
CHP (Ekrem İmamoğlu)
AK Parti (Murat Kurum)
DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni)
İYİ Parti (Buğra Kavuncu)