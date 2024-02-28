Fark kıl payı, arayı o partiler kapatabilir! İBB anketinde çok konuşulacak tablo: Kurum - İmamoğlu rekabeti kıran kırana

ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu: