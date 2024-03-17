Fatih Erbakan 'Bunu demeye biz utanıyoruz' diyerek açıkladı! Çarpıcı iddia: 'Türkiye'den İsrail'e satılıyor'

"CHP’NİN BELEDİYELERİ DÜNYANIN EN YÜKSEK DOLAR FAİZİYLE BORÇLANIYOR"

Ahlaklı belediyecilik vurgusu yapan Erbakan, “Millet rantçı belediyecilikten bıkmış durumda. 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden aradaki farkla çevresini, akrabasını, partisini zengin etmeye çalışan adaletsiz çifte standartçı, kibirli, millete tepeden bakan, milletle arasına duvarlar örmüş, rüşvete bulaşmış helale haram karıştırmış, ihaleye fesat karıştırmış, belediye bütçesini har vurup harman savurmuş, belediyeyi boğazına kadar borca ve faize batırmış. Böyle bir belediyecilik anlayışında milletimiz bıkıp usanmış vatandaşa değil yandaşa çalışan milletin derdiyle dertlenmek yerine makam arabasının markasıyla ve modeliyle dertlenen bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkmış usanmış. Böyle bir noktada CHP’ye mi gidecek? CHP’nin belediyecilikte ne yaptığı zaten ortada 1989’dan 1994’e kadar çöp çamur çukuruna batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994’te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisi'ne teslim etti. Rantçı belediyecilikten kaçıp da heykelci belediyeciliğe gidecek halimiz yok. Bugün de yine CHP’nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor. Belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de millete yaptığı hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor. Onun için yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağız. Bu milleti ahlaklı belediyecilikle, hem rantçı belediyecilikten hem heykelci belediyecilikten kurtaracağız.” diye konuştu.