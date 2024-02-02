Fatih Portakal'dan canlı yayında CHP için çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız"

Gazeteci Fatih Portakal CHP'de devam eden aday belirleme süreciyle ilgili Sözcü TV'deki Ana Haber Bülteni'nde çarpıcı iddialarda bulundu. Portakal, Veli Ağababa'nın hem Ankara Çankaya'da hem de İzmir'de etkisinin çok olduğunu ifade ederek Özgür Özel'e de eleştiride bulundu.



Portakal şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel benim gözümde bir lider değil olmadı. Genel başkan ve önümüzdeki günler lider olup olmadığını göreceğiz. Bu sınavlardan çok iyi geçmedi görünen o. Güç mücadelesi var partinin içerisinde."

"Mesela Çankaya'da Veli Ağababa'nın gücünün olduğu söyleniyor. Ağababa İzmir'de de etkili. Güzelbahçe'ye getirdiği kişi Urla'dan aday adayıydı Mustafa Günay."

"Çankaya'da da yine Veli Ağababa'nın çok etkisinin olduğunu konuşuluyor. Örgütün dinlenmediği üstten bir takım kuvvetli isimlerin isim belirlediği iddia ediliyor. Bu kafayla giderseniz duvara toslarsınız beyler."