Fulya Öztürk denedi ama araya giremedi! Narin'in babası Arif Doğan canlı yayında Ferit Demir'i hedef gösterdi! Gazetecilerden mesaj yağdı

Türkiye her gün Narin haberleriyle uyanıp, Narin haberleriyle günü bitiriyor. Talihsiz kızın başına ne geldiğini ortaya çıkarmak için hem ekipler hem de medya her detayın üzerinde duruyor. Geçtiğimiz günlerde yayın yasağının kaldırılmasıyla tüm televizyonların ana gündemi yine Narin olmuştu.

TEHDİT EDİLMİŞTİ

Yayın yasağı varken de soruşturmanın peşini bırakmayan ve yakaladığı detayları Halk TV'de ekranlara taşıyan Ferit Demir yayınlarıyla dikkat çekmişti. İlk günden beri köydeki gelişmeleri aktaran Demir geçtiğimiz günlerde köyde Narin'in yakınları tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

NARİN'İN BABASI HEDEF ALDI

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yayın yasağı kalkmış ve aile üyeleri gözaltına alınmıştı. Baba Arif Güran dün serbest bırakıldı. İlk açıklamasında ise, 'Gözaltı değil, misafirdim' ifadelerini kullanmıştı. Akşam da CNN Türk yayınına çıkan baba Güran yine dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle Ferit Demir'i hedef aldığı anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"İKİ HABER YAPACAKSINIZ DİYE..."

Sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı Akıl Çemberi programına katılan Baba Güran açıklamasının bir bölümünde, 'Bu kadar da yalan haber olmaz' diyerek Ferit Demir'i eleştirdi. Öztürk, Güran'ın isim vermemesi için uğraşsa da sözlerine devam eden Baba Güran, "Ferit Demir ilk gün sen buraya geldin. Ben senin hemşerinim dedin, ben de 'sen benim başımın tacısın' dedim. Hepsi de benim kızım için gelmiş. Bu insana bir tek ters kelime konuşmadık. Sen köyün 3-5 kilometre dışında röportaj yapıp bizi kötülüyorsun. Yazık değil mi? Biz insanız neticede. İki haber yapacaksınız diye buna ne hakkınız var?" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından birçok gazeteciden Ferit Demir'e sosyal medya üzerinden destek mesajları geldi.