Gelin arabası gibi süslediği aracının arkasına 'Boşanıyoruz' yazdırdı! Sosyal medyada gündem oldu

"BEN 2 TANE ÇOCUK DOĞURDUM SİZE ONLARDAN DA MI UTANMADINIZ?"

“Konuşmayacağım, konuşmayacağım diyordum. Ama artık durulacak gibi değil. 2 tane görümcem. Ne kadar kötü yorum varsa, altlarına yorum yazmışlar. Bu insanlarla hiçbir problemim olmadı. ‘Biz kardeşimize söyledik zamanında. Yuva yıkanın yuvası olmaz.’ diye yorum yapmışlar. Ben mi yuva yıkmışım? 1,5 sene nişanlı kaldım. 18-19 yaşındaydım. Senin kardeşin 32 yaşındaydı. Yuva mı yıktım ben? Eski eşi hakkında neler diyordunuz bana. ‘almış suratına çamaşır fırlatmış. Bavul bilmem ne bilmem ne?’ onları da anlattırmayın şimdi bana. ‘Yok işte yanına yakışmıyordu. Kendine bakmıyordu. Osman kendine baksın çok sever. Sen kendine bakıyorsun.’ Ya o kelimeleri yazarken hiç utanmadınız mı? sizde hiç ar damarı diye bir şey yok mu? Terbiyesizler. Ben sizin 10 senelik gelininizim hiç mi utanmadınız? Davulla zurna ile almaya geldiniz beni. ‘Barbi bebeğimizi almaya geldik’ diyordunuz. Ne oldu? ‘Onun çocuklarına sen ondan daha iyi bakıyorsun’ diyordunuz. Ne oldu? ‘Olsun ablam sen şimdi çekiyon ama öbür tarafta kazandın’ diyordunuz. Ne oldu? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demi? Sayemde iyi prim yaptınız. Ben bir tırlattım. Çıktım sokaklara boşanıyorum diye araba ile her yorumun altına ‘ben Osman’ın ablasıyım’. Biri örgü ayakkabı satıyor. Vergi ile alakası yok. Dükkanı falan yok. Diğer evde abiye dikiyor. O da hepsinin altına yorum yapmış. ‘Ben Osman’ın ablasıyım. Biz çok söyledik kardeşimize’. Sen evde abiye dikiyorsun. Devletin bundan haberi var mı? sen veriyor musun vergini? Sattıklarından vergi veriyor musun? Terbiyesizler. Sen kiminle uğraşıyorsun. Sen hiç utanmadın mı? ben 2 tane çocuk doğurdum size? Onlardan da mı utanmadınız?”