'Gerçekten böyle mi söyledi?' İmamoğlu ve Kurum arasında 'davet' krizi! 'Kendi kendine hayali davetler yapıyor'

Devamında Kurum "5 yılda yeni mi aklı başına gelmiş. 5 yıldır hiçbir protokole uymayan ve bu manada İstanbul’un hizmetlerinden mutlu olamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yeni bir polemik ve plan peşinde. Oradaki gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim, edilmedim. Yani davet edilsen ne olur edilmesen ne olur. Sen 5 yıldır zaten İstanbul’u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim, edilmedim siyaseti yapıyorsun. Seni hepimiz öğrendik. Ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Ajanslar üzerinden siyasi tezgahlar ve senaryolar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere anlatabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizden, hizmetlerimizden bahsediyoruz. Sivaslılar ile beraber olduk, Sivas’taki eserlerimizden bahsediyoruz. Sancaktepe’ye geldik. Sancaktepe’ye 5 yılda bizim yaptığımız İstanbul Büykşehir Belediyesinin yaptığının kat ve kat fazlasıdır. Tarlada iziniz yok, aynaya dönüp bakın. Aynaya dönüp baktığınız da İstanbul’a bir hizmet etmediğinizi göreceksiniz. Böyle polemikler sizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. O polemiklerin cevabını da 31 Martta Başkan alacak. Biz metro açılışında milletimizin mutluğuna şahit olacağız. Çünkü orada alın terimiz, emeğimiz, mücadelemiz var. İstanbulluların geleceğine ilişkin bir hayalimiz var. Ve o hayali gerçekleştirmişiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de orada olacağız” dedi.