'Gerçekten böyle mi söyledi?' İmamoğlu ve Kurum arasında 'davet' krizi! 'Kendi kendine hayali davetler yapıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum arasında davet krizi yaşanıyor. İmamoğlu Sancaktepe'deki konuşmasında "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki, şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim" demişti.
İmamoğlu devamında "Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu'nun bu sözlerine Murat Kurum'dan yanıt geldi. Bir basın mensubunun İmamoğlu’nun "İlk kez Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkında yöneltilen sorusu üzerine Kurum, “Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış." yanıtını verdi.
Devamında Kurum "5 yılda yeni mi aklı başına gelmiş. 5 yıldır hiçbir protokole uymayan ve bu manada İstanbul’un hizmetlerinden mutlu olamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yeni bir polemik ve plan peşinde. Oradaki gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim, edilmedim. Yani davet edilsen ne olur edilmesen ne olur. Sen 5 yıldır zaten İstanbul’u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim, edilmedim siyaseti yapıyorsun. Seni hepimiz öğrendik. Ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Ajanslar üzerinden siyasi tezgahlar ve senaryolar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere anlatabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizden, hizmetlerimizden bahsediyoruz. Sivaslılar ile beraber olduk, Sivas’taki eserlerimizden bahsediyoruz. Sancaktepe’ye geldik. Sancaktepe’ye 5 yılda bizim yaptığımız İstanbul Büykşehir Belediyesinin yaptığının kat ve kat fazlasıdır. Tarlada iziniz yok, aynaya dönüp bakın. Aynaya dönüp baktığınız da İstanbul’a bir hizmet etmediğinizi göreceksiniz. Böyle polemikler sizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. O polemiklerin cevabını da 31 Martta Başkan alacak. Biz metro açılışında milletimizin mutluğuna şahit olacağız. Çünkü orada alın terimiz, emeğimiz, mücadelemiz var. İstanbulluların geleceğine ilişkin bir hayalimiz var. Ve o hayali gerçekleştirmişiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de orada olacağız” dedi.
Kurum, “Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın. Burada törenini yapsın biz de gelelim. Sancaktepe belediye başkanımız da gelsin. Gereksiz polemiklere gireceğine o hafriyat döktükleri metro tünellerini açsınlar. Karayolu tünellerini açsınlar” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu Fatih'teki programında Kurum'a yanıt vererek, "Gerçekten böyle mi söyledi, ilginç. Davet almadığından dolayı gurur mu duydu? Ben bu akla şaşırıyorum. ÇED raporu konusunda yalan söyleyen biri bu konuda da yalan söylüyor. Davet edilmedim diye mutlu mu oldu?" ifadelerini kullandı.