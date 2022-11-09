Gıdınıza 7 günde veda edin! Evde gıdı eritme hareketleri

Gıdı nasıl gider? en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Yüzün daha yaşlı ve kilolu görünmesine neden olan gıdı birçok kişinin başını eğmeye çekinmesine yol açıyor. Özellikle fotoğraflarda daha da fazla görünen gıdıdan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsanız evde gıdı eritme hareketlerini deneyebilirsiniz.

GIDI ERİTME HAREKETLERİ

Isınma hareketi Bütün egzersizlerde olduğu gibi gıdı eritme hareketlerini uygularken de yüz kaslarınızı ısıtmanız gerekiyor. Yüz kaslarınızı ısıtmak için çenenizi öne, geriye ve yanlara doğru hareket ettirin. Bütün hareketleri kontrollü ve yavaşça uygulayın. Bu egzersizi 8-10 kez tekrarlayın.

Isınma hareketi Fazla kilolu olmasanız da gıdınız olabilir. Genel olarak kadınların dert ettiği gıdı problemini evde uygulayacağınız 8 basit hareketle çözebilirsiniz.

Ağzınızı kepçe yapın Ağzınızı açın ve dilinizi alt dişlerinizin üzerinde doğru yuvarlayın. Çenenizi kepçe pozisyonuna getirin ve su taşıdığınızı düşünün. Kepçe hareketiyle başınızı aşağıya doğru eğin ve tekrar kaldırırken ağzınızı kapatın. Bu egzersizi yaparken dilinizin kenarlarını serbest bırakın ve bu hareketi 5-7 kez tekrarlayın.

Dilinizle burnunuza dokunun Gıdı, hiyoid kaslarınızın zayıf olmasından dolayı ortaya çıkar. Gıdınızdan kurtulmak istiyorsanız hiyoid kaslarınızı güçlendirmeniz gerekir. Dilinizi çıkarabildiğiniz kadar dışarı çıkarın. Dilinizle burnunuza dokunmaya çalışın ve sonrasında dilinizi serbest bırakın. Bu hareketi de 5 kez tekrarlayın.