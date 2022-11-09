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Gıdınıza 7 günde veda edin! Evde gıdı eritme hareketleri

09.11.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıdı yüzün çok daha kilolu, sarkık ve yorgun görünmesine sebep olabiliyor. Özellikle kadınlar gıdı görünümünden oldukça rahatsız oluyor. Gıdıyı giderecek ameliyatlar bulunsa da birçok kişi ameliyat yerine doğal tedavi yöntemlerini araştırıyor. Gıdı nasıl gider? diye düşünüyorsanız gıdı eritme egzersizlerini mutlaka denemelisiniz.

Gıdı nasıl gider? en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Yüzün daha yaşlı ve kilolu görünmesine neden olan gıdı birçok kişinin başını eğmeye çekinmesine yol açıyor. Özellikle fotoğraflarda daha da fazla görünen gıdıdan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsanız evde gıdı eritme hareketlerini deneyebilirsiniz.

GIDI ERİTME HAREKETLERİ

Isınma hareketi

Isınma hareketi
Bütün egzersizlerde olduğu gibi gıdı eritme hareketlerini uygularken de yüz kaslarınızı ısıtmanız gerekiyor. Yüz kaslarınızı ısıtmak için çenenizi öne, geriye ve yanlara doğru hareket ettirin. Bütün hareketleri kontrollü ve yavaşça uygulayın. Bu egzersizi 8-10 kez tekrarlayın.

Isınma hareketi

Isınma hareketi
Fazla kilolu olmasanız da gıdınız olabilir. Genel olarak kadınların dert ettiği gıdı problemini evde uygulayacağınız 8 basit hareketle çözebilirsiniz.

Ağzınızı kepçe yapın

Ağzınızı kepçe yapın
Ağzınızı açın ve dilinizi alt dişlerinizin üzerinde doğru yuvarlayın. Çenenizi kepçe pozisyonuna getirin ve su taşıdığınızı düşünün. Kepçe hareketiyle başınızı aşağıya doğru eğin ve tekrar kaldırırken ağzınızı kapatın. Bu egzersizi yaparken dilinizin kenarlarını serbest bırakın ve bu hareketi 5-7 kez tekrarlayın.

Dilinizle burnunuza dokunun

Dilinizle burnunuza dokunun
Gıdı, hiyoid kaslarınızın zayıf olmasından dolayı ortaya çıkar. Gıdınızdan kurtulmak istiyorsanız hiyoid kaslarınızı güçlendirmeniz gerekir. Dilinizi çıkarabildiğiniz kadar dışarı çıkarın. Dilinizle burnunuza dokunmaya çalışın ve sonrasında dilinizi serbest bırakın. Bu hareketi de 5 kez tekrarlayın.

Oval yüz hareketi

Oval yüz hareketi
Kafanızı sola çevirin ve çenenizi öne itin. Boyun kaslarınızı gerin. Boynunuzun solundaki kasların gerildiğini hissetmelisiniz. Sonra kafanızı sağa çevirin ve aynı hareketleri sağ tarafınız için de tekrarlayın. Hareketi her iki taraf için de 5 defa uygulayın. Bu hareket gıdınızın çıktığı yerdeki kasları güçlendirecek ve yüzünüzü toparlayacaktır.
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