Giydikleri ayakkabılar ortaya çıkardı! Her şeyi düşündüler... Bir tek o akıllarına gelmedi

Kent merkezinde geçen yıl 10 Aralık’ta, kapalı olan elektronik eşya satan bir iş yerine giren 3 kişi, 1,5 dakikada 100 bin TL değerinde elektronik eşyayı çaldı. Sabah geldiğinde malzemelerin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



