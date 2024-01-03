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  4. Giydikleri ayakkabılar ortaya çıkardı! Her şeyi düşündüler... Bir tek o akıllarına gelmedi

Giydikleri ayakkabılar ortaya çıkardı! Her şeyi düşündüler... Bir tek o akıllarına gelmedi

03.01.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de, elektronik eşya satan iş yerinden 100 bin liralık eşya çalıp çıktıktan sonra kameraların olmadığı noktada kıyafetlerini değiştiren 3 şüpheli, ayakkabılarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kent merkezinde geçen yıl 10 Aralık’ta, kapalı olan elektronik eşya satan bir iş yerine giren 3 kişi, 1,5 dakikada 100 bin TL değerinde elektronik eşyayı çaldı. Sabah geldiğinde malzemelerin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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100 BİN LİRALIK ELEKTRONİK EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLER, AYAKKABILARINDAN YAKALANDI

İş yerinden çıkan, başlarında kapüşon olan şüphelilerin gittikleri istikamet üzerindeki başka kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ancak görüntülerde şüpheliler tespit edilemedi.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER AMA GİYDİKLERİ AYAKKABILARDAN TESPİT EDİLDİLER

KILIK DEĞİŞTİRDİLER AMA GİYDİKLERİ AYAKKABILARDAN TESPİT EDİLDİLER

Detaylı inceleme yapan ekipler, şüphelilerin kamera olmayan noktada kılık değiştirdiği, giydikleri ayakkabılardan farklı noktalardan bölgelerden yürüyerek taksiye bindiklerini saptadı. Taksiciye ulaşan ekipler, şüphelilerin M.Ü., A.D. ve R.D. olduğunu belirledi.

3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir hırsızlık
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