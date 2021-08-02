Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor?

Sosyal medyada 1 Ağustos Pazar günü yapılan 'Global Call' paylaşımlarının anlamı merak ediliyor. Kelimelerin Türkçe çevirisi araştırılmaya başlandı. Peki Global Call ne demek?

Global Call ne demek?

Türkiye'de 1 Ağustos akşam saatlerinde sosyal medyada gündem olan "Global Call" kelimelerinin ne anlama geldiği ve çevirisi merak ediliyor.

Orman yangınları sonrası gündem olan söz öbeğindeki "Global" kelimesi İngilizce'de isim anlamında kullanılmaktadır. Global kelimesi İngilizce'de yaygın olarak küresel ve dünya çapında gibi anlamlara gelmektedir.

Call kelimesi ise Türkçe çeviri olarak 'çağırmak, çağrı' gibi anlamlara gelmektedir.