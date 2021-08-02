HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor?

Global Call ne demek? Global Call ne anlama geliyor?

02.08.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan orman yangınları sonrası sosyal medyada kullanılan Global Call paylaşımlarının anlamı merak ediliyor. Global Call kelimesinin Türkçe çevirisi vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Global Call ne demek? Global Call nedir ve çevirisi ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Sosyal medyada 1 Ağustos Pazar günü yapılan 'Global Call' paylaşımlarının anlamı merak ediliyor. Kelimelerin Türkçe çevirisi araştırılmaya başlandı. Peki Global Call ne demek?

Global Call ne demek?

Türkiye'de 1 Ağustos akşam saatlerinde sosyal medyada gündem olan "Global Call" kelimelerinin ne anlama geldiği ve çevirisi merak ediliyor.
Orman yangınları sonrası gündem olan söz öbeğindeki "Global" kelimesi İngilizce'de isim anlamında kullanılmaktadır. Global kelimesi İngilizce'de yaygın olarak küresel ve dünya çapında gibi anlamlara gelmektedir.
Call kelimesi ise Türkçe çeviri olarak 'çağırmak, çağrı' gibi anlamlara gelmektedir.

Global Call çevirisi nedir?

Global Call çevirisi nedir?
Global Call kelimesinin Türkçe çevirisi küresel çapta çağrı olarak çevrilmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Bir ilden daha dumanlar yükseliyor

Bir ilden daha dumanlar yükseliyor

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.