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  4. Google açıkladı! Türkiye 2023'te en çok bunları aradı: "88 nerenin plakası"

Google açıkladı! Türkiye 2023'te en çok bunları aradı: "88 nerenin plakası"

11.12.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Arama motoru devi Google, "2023 Yılının Arama Trendleri"ni açıkladı, böylelikle Türkiye'nin 2023 yılının arama trendleri belli oldu! Türkiye'nin 2023'te Google'da en çok neleri aradığını ortaya koyan listede şubat ayında yaşanan deprem felaketi öne çıktı. Bu yıl isimler kategorisinde ise ilk sırada Sinan Oğan'ın yer aldığı görüldü. "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ve "88 Nerenin Plakası" aramaları ise oldukça dikkat çekti. İşte Google'da 2023'te en çok aradıklarımız!

2023 Yılının Arama Trendleri'nin Google tarafından açıklanması merakla bekleniyordu. Nitekim Google, 2024'e merhaba dememize az bir süre kala, o merak konusu olan ve gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata ilişkin 2023 yılında merak edilenlerin yer aldığı "2023 Yılının Arama Trendleri"ni paylaştı! Böylece Türkiye'nin 2023 yılının arama trendleri belli oldu.

DEPREM FELAKETİ VE SEÇİMLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde öne çıkan ilk konu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi oldu. Aramalarda deprem felaketinin etkisi görüldü. Ayrıca, mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin etkisi de arama trendlerinde yer buldu. Sinan Oğan, isimler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

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"88 NERENİN PLAKASI"

"Hissediyorum..." listesinin başında yer alan "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ve Plakalar listesinin ilk sırasındaki "88 Nerenin Plakası" gibi ilginç arama sonuçları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Keşfet

TÜRKİYE’DE 2023 YILI GOOGLE ARAMA TRENDLERİ

İSİMLER

İSİMLER
  • Sinan Oğan
  • Dilan Polat
  • Zaha
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Zaniolo
  • Icardi
  • Ali Yerlikaya
  • Hakan Fidan
  • Tete

KAYBETTİKLERİMİZ

KAYBETTİKLERİMİZ
  • Taha Duymaz
  • Metin Uca
  • Özkan Uğur
  • Seda Fettahoğlu
  • Deniz Baykal
  • Erkin Koray
  • Burhan Çaçan
  • Merve Kayaalp
  • Matthew Perry
  • Mehmet Barlas

DİZİLER

DİZİLER
  • Yalı Çapkını
  • Wednesday
  • Kızılcık Şerbeti
  • Aile
  • Hudutsuz Sevda
  • Şahmaran
  • Yabani
  • The Last Of Us
  • Kirli Sepeti
  • Ruhun Duymaz

TARİFLER

TARİFLER
  • Aşure tarifi
  • Güllaç tarifi
  • Acai bowl tarifi
  • Krem karamel tarifi
  • Lalanga tarifi
  • Topik tarifi
  • Yağlama tarifi
  • Kalpli kurabiye tarifi
  • Ev baklavası tarifi
  • Şiveydiz tarifi

ŞARKI SÖZLERİ

ŞARKI SÖZLERİ
  • Antidepresan şarkı sözleri
  • Enerji şarkı sözleri
  • Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
  • Müphem şarkı sözleri
  • Ali Cabbar şarkı sözleri
  • Manolya şarkı sözleri
  • Aşkın Olayım şarkı sözleri
  • Mockingbird şarkı sözleri
  • Lento şarkı sözleri
  • Belki şarkı sözleri
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