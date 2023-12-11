Google açıkladı! Türkiye 2023'te en çok bunları aradı: "88 nerenin plakası"

2023 Yılının Arama Trendleri'nin Google tarafından açıklanması merakla bekleniyordu. Nitekim Google, 2024'e merhaba dememize az bir süre kala, o merak konusu olan ve gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata ilişkin 2023 yılında merak edilenlerin yer aldığı "2023 Yılının Arama Trendleri"ni paylaştı! Böylece Türkiye'nin 2023 yılının arama trendleri belli oldu.

DEPREM FELAKETİ VE SEÇİMLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde öne çıkan ilk konu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi oldu. Aramalarda deprem felaketinin etkisi görüldü. Ayrıca, mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin etkisi de arama trendlerinde yer buldu. Sinan Oğan, isimler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

"88 NERENİN PLAKASI"

"Hissediyorum..." listesinin başında yer alan "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ve Plakalar listesinin ilk sırasındaki "88 Nerenin Plakası" gibi ilginç arama sonuçları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

