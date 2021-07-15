Görevden alınan Melih Bulu’nun yerine vekaleten atama! Mehmet Naci İnci kimdir?

Göreve gelmesi tartışmalara sebep olan Melih Bulu, 14 Temmuz gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile görevden alındı. Görevden alınan Melih Bulu’nun yerine ise üniversitenin öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vekaleten atandı.
Rektörlük için ilana çıkıldı
Görevden alınan Melih Bulu'nun yerine, vekaleten üniversitenin öğretim üyesi ve aynı zamanda Melih Bulu’nun yardımcısı Mehmet Naci İnci görevlendirildi.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı.
Mehmet Naci İnci kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.
Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.
İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.