Görevden alınan Melih Bulu’nun yerine vekaleten atama! Mehmet Naci İnci kimdir?

Göreve gelmesi tartışmalara sebep olan Melih Bulu, 14 Temmuz gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile görevden alındı. Görevden alınan Melih Bulu’nun yerine ise üniversitenin öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vekaleten atandı.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.