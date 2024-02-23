Görüntüler İstanbul'dan! Gece yarısı yaşandı: Evden çıktıklarında araçlarını bu halde buldular

Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Zabıta ekipleri bina etrafında önlem alırken, düşen beton parçalar nedeniyle 2 otomobilde hasar meydana geldi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi, Bulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binan çatısında inceleme yaparken polis ekipleri de sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.
Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.
Otomobili zarar gören Behzat Bişkin, "Evde oturuyorduk biz, herhangi bir şey yoktu.