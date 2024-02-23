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  4. Görüntüler İstanbul'dan! Gece yarısı yaşandı: Evden çıktıklarında araçlarını bu halde buldular

Görüntüler İstanbul'dan! Gece yarısı yaşandı: Evden çıktıklarında araçlarını bu halde buldular

23.02.2024 07:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Bahçelievler'de oturan bazı araç sahipleri gürültü duyduktan sonra çıktıkları balkonda gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. 6 katlı bir binanın çatısından düşen beton parçaları araçlara zarar verdi. Ekipler olay yerine giderek güvenlik önlemi aldı. İşte ayrıntılar...

Bahçelievler'de 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Zabıta ekipleri bina etrafında önlem alırken, düşen beton parçalar nedeniyle 2 otomobilde hasar meydana geldi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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MAHALLELİ GÜRÜLTÜYLE UYANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi, Bulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binan çatısında inceleme yaparken polis ekipleri de sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.

"BİR GÜRÜLTÜ ÇIKTI"

"BİR GÜRÜLTÜ ÇIKTI"

Otomobili zarar gören Behzat Bişkin, "Evde oturuyorduk biz, herhangi bir şey yoktu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Araç
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