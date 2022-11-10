Göz altı morluklarına kesin çözüm! Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Göz altı morlukları nasıl giderilir sorusuna gelmeden önce göz altı morluklarının neden kaynaklandığını tespit etmek gerekiyor. Genetik, yorgunluk, uykusuzluk, stres, ekrana fazla bakmak, sigara kullanmak, yaş, güneşe maruz kalmak, demir eksikliği gibi nedenler göz altı morluklarının oluşmasında etkili rol oynuyor.

Makyajla kapatılmaya çalışılan göz altı morlukları çok daha ciddi ve yaşlı görünüme neden oluyor. Birçok kadın göz altı morluklarından kurtulmak için göz altına ışık dolgusu yaptırıyor. Ancak bu uygulamadan önce evde deneyeceğiniz basit ve doğal tarifler bulunuyor. İşte göz altı morluklarını gideren öneriler