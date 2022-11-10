Göz altı morluklarına kesin çözüm! Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Göz altı morlukları nasıl giderilir sorusuna gelmeden önce göz altı morluklarının neden kaynaklandığını tespit etmek gerekiyor. Genetik, yorgunluk, uykusuzluk, stres, ekrana fazla bakmak, sigara kullanmak, yaş, güneşe maruz kalmak, demir eksikliği gibi nedenler göz altı morluklarının oluşmasında etkili rol oynuyor.
Makyajla kapatılmaya çalışılan göz altı morlukları çok daha ciddi ve yaşlı görünüme neden oluyor. Birçok kadın göz altı morluklarından kurtulmak için göz altına ışık dolgusu yaptırıyor. Ancak bu uygulamadan önce evde deneyeceğiniz basit ve doğal tarifler bulunuyor. İşte göz altı morluklarını gideren öneriler
GÖZ ALTI MORLUKLARINI GEÇİRECEK ÇÖZÜMLER
SÜT
Göz altı morluklarını kısa sürede kendi cilt renginize döndürmek için, süt kullanabilirsiniz. Temiz bir pamuk ile soğuk sütü morlukların olduğu bölgeye uygulayın. 10 dakikanın ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Morlukların, normal cilt rengine döndüğünü göreceksiniz.
MAYDANOZ
Detoksların içerisinde sık sık yer verilen maydanoz, C ve K vitamini bakımından oldukça zengindir. Özellikle vitamin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan morlukları giderme konusunda da etkilidir. Maydanozları doğrayıp sıcak suda bekletin. Su ılıklaştığında pamuk yardımıyla göz altlarına uygulayın. Bu şekilde 10 dakika bekletin ve ardından durulayın. Maydanoz hem morluklara, hem de şişliklere iyi gelmektedir.
BADEM YAĞI
Cilt nemlendirme denildiğinde en çok tavsiye edilen besinlerden biri de badem yağıdır. Gece yatmadan önce temiz bir pamuğu badem yağına batırın. Ardından pamuğu göz altlarına koyun ve bekletin. Sabah uyandığınızda yüzünüzü mutlaka ılık suyla yıkayın. 1 hafta düzenli kullanımda sağlıklı bir cilde kavuştuğunuzu göreceksiniz.
ÇAY POŞETİ
Kan damarlarını genişleten poşet çay, hem göz altı morluklarına, hem de göz ağrılarına iyi gelmektedir. Yeni kullandığınız bir poşet çayı kenarda bekleterek ılıtın. Ilıklaşan poşet çayı göz altlarına koyarak 15 dakika bekletin.
PATATES
Göz ağrıları ve göz altı morlukları denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri de patatestir. Kolay uygulama için kabukları soyulmuş patatesleri orta kalınlıkta doğrayın ve gözlerinizin üzerinde 15-20 dakika bekletin. Alternatif olarak temiz bir tülbent ile patateslerin suyunu çıkartabilirsiniz. Pamuğu patates suyuna batırdıktan sonra göz altı morluklarına sürün ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayabilirsiniz.