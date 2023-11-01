Grip ve soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! Bağışıklığınızı artıracak sağlık deposu 10 besin

Grip ve soğuk algınlığı belirtileri havaların soğuması ile birlikte kendini gösteriyor. Bundan hareketle bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar C vitamini tüketmenin, A ve E vitaminleri ile demir, çinko, omega 3 yağ asitleri içeren gıdaları yemenin önemli olduğunu vurguluyorlar.
Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri açıkladı. İşte grip ve soğuk algınlığına karşı uzmanların önerdiği her biri sağlık deposu olan 10 o besin...
Uzmanlar; limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaların grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanmamak için tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bilhassa sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek, antioksidan etkisi nedeniyle güne daha zinde başlamayı sağlar. Uzmanlar "Narenciyeyi sıkmayın, yiyerek tüketin." diyor.
Toksinlerin ve mikropların atılmasında su içmenin önemi büyüktür. Öte yandan uzmanlar, griple birlikte görülebilecek olan yüksek ateş, ishal gibi durumlarda yüksek sıvı kayıplarına karşı günlük 10-12 bardak su tüketilmesini öneriyor.
Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler nedeniyle uzmanlar tarafından öneriliyor. Adaçayı hem boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önlüyor hem de enfeksiyonu gidermeye yardımcı oluyor. Siz de bir tutam adaçayını kaynayan suya atıp 5 dakika demleyebilir, içip ya da gargara yaparak grip ve nezleden korunabilirsiniz.
Haftada 2-3 gün ızgara, fırın ya da buğulama balık tüketmenin grip ve nezleye karşı koruduğu belirtildi.