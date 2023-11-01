Grip ve soğuk algınlığı yaşayanlar dikkat! Bağışıklığınızı artıracak sağlık deposu 10 besin

BOĞAZDAKİ İLTİHABIN ÖNÜNE GEÇİYOR!

Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler nedeniyle uzmanlar tarafından öneriliyor. Adaçayı hem boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önlüyor hem de enfeksiyonu gidermeye yardımcı oluyor. Siz de bir tutam adaçayını kaynayan suya atıp 5 dakika demleyebilir, içip ya da gargara yaparak grip ve nezleden korunabilirsiniz.