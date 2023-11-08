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    4. Grip ve soğuk algınlığının mucizevi şifası! Düzenli tüketenler hastalık yüzü görmüyor

    Grip ve soğuk algınlığının mucizevi şifası! Düzenli tüketenler hastalık yüzü görmüyor

    08.11.2023 07:23 | Son Güncelleme:
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    Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığı yaşayanların sayısında artış görülmeye başlandı. Kış mevsimini işaret eden uzmanlar, grip ve soğuk algınlığına karşı beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Hastalıklara karşı dirençli olmak adına tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte, grip ve nezlenin mucizevi şifası...

    Grip ve soğuk algınlığı belirtileri havaların soğuması ile birlikte kendini gösteriyor. Öte yandan bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar C vitamini tüketmenin, A ve E vitaminleri ile demir, çinko, omega 3 yağ asitleri içeren gıdaları yemenin önemli olduğunu vurguluyorlar.

    Uzun süre enerji ve tokluk hissi vermesi nedeniyle sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmezi olan dutun hastalıklara karşı dirençli olmak adına da tüketilmesi tavsiye ediliyor.

    Karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları için mucizeler yaratan dut kurusunun tüketimi giderek artıyor.

    Direnci artıran bu besin grip ve nezleye karşı da koruyor.

    FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

    FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

    Organları temizleyici özelliği bulunan dut kurusunun faydalarını duyanlar bu süper besini evinden eksik etmiyor.

    ENERJİ VERİYOR

    ENERJİ VERİYOR

    Dut kurusunun içinde B1, B2, C ve K vitaminleri ile kalsiyum ve demir gibi vücudumuza oldukça faydalı mineraller bulunuyor. Her sabah 1 avuç dut kurusu yediğinizde elde edeceğiniz tüm bu yararlı maddeler sayesinde kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeniz mümkün oluyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    grip nezle soğuk algınlığı

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