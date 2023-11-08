Grip ve soğuk algınlığının mucizevi şifası! Düzenli tüketenler hastalık yüzü görmüyor

ENERJİ VERİYOR

Dut kurusunun içinde B1, B2, C ve K vitaminleri ile kalsiyum ve demir gibi vücudumuza oldukça faydalı mineraller bulunuyor. Her sabah 1 avuç dut kurusu yediğinizde elde edeceğiniz tüm bu yararlı maddeler sayesinde kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeniz mümkün oluyor.