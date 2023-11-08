Grip ve soğuk algınlığının mucizevi şifası! Düzenli tüketenler hastalık yüzü görmüyor

Grip ve soğuk algınlığı belirtileri havaların soğuması ile birlikte kendini gösteriyor. Öte yandan bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar C vitamini tüketmenin, A ve E vitaminleri ile demir, çinko, omega 3 yağ asitleri içeren gıdaları yemenin önemli olduğunu vurguluyorlar.
Uzun süre enerji ve tokluk hissi vermesi nedeniyle sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmezi olan dutun hastalıklara karşı dirençli olmak adına da tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları için mucizeler yaratan dut kurusunun tüketimi giderek artıyor.
Direnci artıran bu besin grip ve nezleye karşı da koruyor.
Organları temizleyici özelliği bulunan dut kurusunun faydalarını duyanlar bu süper besini evinden eksik etmiyor.
Dut kurusunun içinde B1, B2, C ve K vitaminleri ile kalsiyum ve demir gibi vücudumuza oldukça faydalı mineraller bulunuyor. Her sabah 1 avuç dut kurusu yediğinizde elde edeceğiniz tüm bu yararlı maddeler sayesinde kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeniz mümkün oluyor.