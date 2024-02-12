Günde 10 öğün yemek yemeniz gerekebilir! Uzmanlar 'kilo vermeye çalışanlar denemeli' diyerek açıkladı

İnsanların ezici çoğunluğu günde üç öğün yemek yerken, uzmanlar bazılarının altı ila on arası daha küçük öğün yemesinin daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Beslenme uzmanlarının yakın tarihli bir raporuna göre, az miktarda yemek yedikten sonra erken doyma veya tokluk hissi yaşayan veya kilo vermeye çalışanlar, günde altı ila 10 öğün yemeyi denemeli.