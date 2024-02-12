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    4. Günde 10 öğün yemek yemeniz gerekebilir! Uzmanlar 'kilo vermeye çalışanlar denemeli' diyerek açıkladı

    Günde 10 öğün yemek yemeniz gerekebilir! Uzmanlar 'kilo vermeye çalışanlar denemeli' diyerek açıkladı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    12.02.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı ve düzenli beslenmenin olmazsa olmazının günde 3 öğün sağlıklı yiyecekler tüketmek olduğu herkes tarafından artık net bir şekilde bilinirken bazı diyetisyenler ezber bozan bir rapor paylaştı. Buna göre; bazı insanların özellikle de kilo vermeye alışanların günde 6 ila 10 öğün yemek yemeyi denemesi gerekiyor. Uzmanlar, daha sık ama daha küçük öğünler tüketmelerinin bazıları için daha iyi olabileceğini belirtiyor. Daha sık yemek yemenin metabolizmayı uyardığı da vurgulanıyor.

    İnsanların ezici çoğunluğu günde üç öğün yemek yerken, uzmanlar bazılarının altı ila on arası daha küçük öğün yemesinin daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Beslenme uzmanlarının yakın tarihli bir raporuna göre, az miktarda yemek yedikten sonra erken doyma veya tokluk hissi yaşayan veya kilo vermeye çalışanlar, günde altı ila 10 öğün yemeyi denemeli.

    BİR DİYETİSYENE GÖRE NEDEN BAZI İNSANLAR GÜNDE 3 DEĞİL 10 ÖĞÜN YEMEK YEMELİ?

    Dailymail'de yer alan habere göre; sindirimin daha yavaş gerçekleşmesi anlamına gelen mide felcini içeren nadir bir durum olan gastroparezi olanlara da bu, tavsiye ediliyor.

    Mide bulantısı, kusma veya şişkinlik gibi gastrointestinal semptomlara neden olan rahatsızlıkları olan hastaların da daha sık yemek yemeleri öneriliyor.

    Çalışmalar, daha küçük, tekrarlanan öğünlerin bu semptomları azalttığını gösterdi.

    Daha fazla öğünün tokluk hissini artırdığı, metabolizmayı iyileştirdiği ve insanların kilo vermesine yardımcı olduğu düşünülüyor.

    Bir kişinin her gün kaç öğün yemesi gerektiği sorusu diyetisyenlerin uzun süredir tartıştığı bir konu.

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    beslenme kilo verme zayıflama sağlıklı yiyecek
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