Günde 10 öğün yemek yemeniz gerekebilir! Uzmanlar 'kilo vermeye çalışanlar denemeli' diyerek açıkladı

İnsanların ezici çoğunluğu günde üç öğün yemek yerken, uzmanlar bazılarının altı ila on arası daha küçük öğün yemesinin daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Beslenme uzmanlarının yakın tarihli bir raporuna göre, az miktarda yemek yedikten sonra erken doyma veya tokluk hissi yaşayan veya kilo vermeye çalışanlar, günde altı ila 10 öğün yemeyi denemeli.
Dailymail'de yer alan habere göre; sindirimin daha yavaş gerçekleşmesi anlamına gelen mide felcini içeren nadir bir durum olan gastroparezi olanlara da bu, tavsiye ediliyor.
Mide bulantısı, kusma veya şişkinlik gibi gastrointestinal semptomlara neden olan rahatsızlıkları olan hastaların da daha sık yemek yemeleri öneriliyor.
Çalışmalar, daha küçük, tekrarlanan öğünlerin bu semptomları azalttığını gösterdi.
Daha fazla öğünün tokluk hissini artırdığı, metabolizmayı iyileştirdiği ve insanların kilo vermesine yardımcı olduğu düşünülüyor.
Bir kişinin her gün kaç öğün yemesi gerektiği sorusu diyetisyenlerin uzun süredir tartıştığı bir konu.