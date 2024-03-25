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Güneş'te şiddetli patlama! "Son 6 yılın en güçlüsü" denildi, kritik uyarı geldi... Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2024 09:56
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Güneş'te şiddetli bir patlama meydana geldi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), jeomanyetik fırtına nedeniyle elektronik araçlarda problemler yaşanabileceği konusunda uyarırken, fırtınanın son 6 yılın en güçlü örneği olduğu söyleniyor! Aynı zamanda bu fırtınayla ilgili bir de Türkiye detayı var.

Güneş patlamaları, tabiatın en dikkat çeken olaylarından biri. Son zamanlarda daha fazla ilgi çekmeye başlayan güneş patlamaları, aslında Güneş'in manyetik alanındaki ani bir bozulma sonucu ortaya çıkan şiddetli enerji patlamaları. Bu patlamalar, patlamanın türüne göre elektronik araçlarda problemler yaşanmasına neden olabiliyor ve dünya yörüngesindeki uyduların çalışmasını etkileyebiliyor.

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GÜNEŞ'TE ŞİDDETLİ PATLAMA

TRT Haber'in haberine göre, şimdi ise Dünya; özellikle Kuzey Amerika'yı etkileyen, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla sarsılmış durumda. Üstelik aktarıldığı kadarıyla bu fırtınanın elektronik cihazlarda problemlere neden olma potansiyeli oldukça fazla. Buna ek olarak bu fırtınayla ilgili bir de 'Türkiye' detayı var.

ELEKTRONİK ARAÇLARDA PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR

ELEKTRONİK ARAÇLARDA PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlarda problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. GPS'lerde sıkıntı çıkabileceği eklendi.

Bu tür fırtınalar genellikle Dünya'ya Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşur ve manyetik fırtınaları tetikleyebilir.

Fırtına Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir lekeden geldi. Birkaç gün önce, Güneş'te meydana gelen bir alevlenme, doğrudan Dünya'ya doğru devasa bir parçacık akışına neden olmuştu.

BU DENLİ GÜÇLÜ OLACAĞI TAHMİN EDİLEMEDİ

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Jeomanyetik fırtınaları takip eden bilim insanları, bu olayın ardından gezegeni bir Güneş fırtınasının vurabileceğini öngörmüştü. Ancak bu denli güçlü bir fırtınayla karşılaşılacağı tahmin edilemedi. Analizler, fırtınanın aslında son 6 yılın en güçlü örneği olduğunu gösteriyor.

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Dünya Güneş Güneş fırtınası güneş patlaması
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