Güneş'te şiddetli patlama! "Son 6 yılın en güçlüsü" denildi, kritik uyarı geldi... Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

Güneş patlamaları, tabiatın en dikkat çeken olaylarından biri. Son zamanlarda daha fazla ilgi çekmeye başlayan güneş patlamaları, aslında Güneş'in manyetik alanındaki ani bir bozulma sonucu ortaya çıkan şiddetli enerji patlamaları. Bu patlamalar, patlamanın türüne göre elektronik araçlarda problemler yaşanmasına neden olabiliyor ve dünya yörüngesindeki uyduların çalışmasını etkileyebiliyor.
TRT Haber'in haberine göre, şimdi ise Dünya; özellikle Kuzey Amerika'yı etkileyen, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla sarsılmış durumda. Üstelik aktarıldığı kadarıyla bu fırtınanın elektronik cihazlarda problemlere neden olma potansiyeli oldukça fazla. Buna ek olarak bu fırtınayla ilgili bir de 'Türkiye' detayı var.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlarda problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. GPS'lerde sıkıntı çıkabileceği eklendi.
Bu tür fırtınalar genellikle Dünya'ya Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşur ve manyetik fırtınaları tetikleyebilir.
Fırtına Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir lekeden geldi. Birkaç gün önce, Güneş'te meydana gelen bir alevlenme, doğrudan Dünya'ya doğru devasa bir parçacık akışına neden olmuştu.
Jeomanyetik fırtınaları takip eden bilim insanları, bu olayın ardından gezegeni bir Güneş fırtınasının vurabileceğini öngörmüştü. Ancak bu denli güçlü bir fırtınayla karşılaşılacağı tahmin edilemedi. Analizler, fırtınanın aslında son 6 yılın en güçlü örneği olduğunu gösteriyor.