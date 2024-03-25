Güneş'te şiddetli patlama! "Son 6 yılın en güçlüsü" denildi, kritik uyarı geldi... Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

TRT Haber'in haberine göre, şimdi ise Dünya; özellikle Kuzey Amerika'yı etkileyen, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla sarsılmış durumda. Üstelik aktarıldığı kadarıyla bu fırtınanın elektronik cihazlarda problemlere neden olma potansiyeli oldukça fazla. Buna ek olarak bu fırtınayla ilgili bir de 'Türkiye' detayı var.