Güzellik merkezlerinde fuhuş skandalı: Müşterilere özel odalar, şifreli telefon konuşmaları... Eline tabancayı alan kadın dehşet saçtı

Fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığı öne sürülen D. Y. eline tabancayı alıp erkek arkadaşına kurşun yağdırdı! O anların yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Diyarbakır'daki plazalarda güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında gerçekleştirilen fuhuş skandalının perde arkasından hem akılalmaz iddialar hem de görüntüler geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı.
Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa ‘özel terapi’ diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.
Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi D. Y.’nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.