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Güzellik merkezlerinde fuhuş skandalı: Müşterilere özel odalar, şifreli telefon konuşmaları... Eline tabancayı alan kadın dehşet saçtı

29.01.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da bazı plazalardaki güzellik merkezi ve masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Güzellik merkezi çalışanları ve işletmecileri bu şekilde onlarca olaya karışmıştı. Üstelik telefon görüşmelerinde 'fuhuş' demek yerine şifreli konuşuyorlardı. Skandal deşifre oldu, çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açtığı görüntüler de ortaya çıktı.

Fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığı öne sürülen D. Y. eline tabancayı alıp erkek arkadaşına kurşun yağdırdı! O anların yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Diyarbakır'daki plazalarda güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında gerçekleştirilen fuhuş skandalının perde arkasından hem akılalmaz iddialar hem de görüntüler geldi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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GÜZELLİK SALONUNDA MÜŞTERİYE ÖZEL ODADA FUHUŞ SKANDALI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı.

Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa ‘özel terapi’ diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi D. Y.’nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş güzellik merkezi masaj salonu
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