Güzellik merkezlerinde fuhuş skandalı: Müşterilere özel odalar, şifreli telefon konuşmaları... Eline tabancayı alan kadın dehşet saçtı

Fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığı öne sürülen D. Y. eline tabancayı alıp erkek arkadaşına kurşun yağdırdı! O anların yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Diyarbakır'daki plazalarda güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında gerçekleştirilen fuhuş skandalının perde arkasından hem akılalmaz iddialar hem de görüntüler geldi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

