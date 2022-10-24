Haberler üzücü! İstanbul'daki durum kameralara da yansıdı: Piknikçiler fırsattan istifade etti

İSKİ'nin ortaya koyduğu son veriler İstanbul'da su meselesiyle ilgili durumu gözler önüne serdi. Ayrıca meydana gelen kuraklık barajlardan gelen karelerde de açıkça görüldü. Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranının azalması piknikçilerin ise işine geldi.