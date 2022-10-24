Haberler üzücü! İstanbul'daki durum kameralara da yansıdı: Piknikçiler fırsattan istifade etti

İSKİ'nin ortaya koyduğu son veriler İstanbul'da su meselesiyle ilgili durumu gözler önüne serdi. Ayrıca meydana gelen kuraklık barajlardan gelen karelerde de açıkça görüldü. Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranının azalması piknikçilerin ise işine geldi.
SULAR ÇEKİLDİ, KURAK ALANDA PİKNİK YAPTILAR
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen kış yüzde 90'lara ulaşan kentteki 10 barajın doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 42,99'a geriledi.
Barajların doluluk oranları 2 hafta önce yüzde 45,9, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 46,69 olarak ölçüldü.
İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi Büyükçekmece'de yüzde 49,3, Elmalı'da yüzde 47,14, Ömerli'de 45,76, Sazlıdere'de yüzde 45,62, Terkos'ta yüzde 45,41, Darlık'ta yüzde 45,25, Istrancalar'da yüzde 33,52, Kazandere'de yüzde 32,5, Alibey'de 28,41 ve Pabuçdere'de yüzde 12,87 olarak kaydedildi.
Mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle oldu:
"Ömerli'de yüzde 28,8, Terkos ve Büyükçekmece'de yüzde 19,7, Darlık'ta yüzde 13, Sazlıdere'de yüzde 10,8, Alibey'de yüzde 2,6, Pabuçdere'de yüzde 2, Kazandere'de yüzde 1,5, Elmalı'da 1,2, Istrancalar'da 0,6."