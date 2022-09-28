Hak ettiği değeri görmüyor! Yer elmasının mucizevi faydaları saymakla bitmiyor

Görünüşü pek iç açısı olmayan yer elmasının faydaları görüntüsünü unutturacak cinsten. Tatlı patateslerle karıştırılan yer elmaları farklı renklerde görülebiliyor. Zengin içeriği sayesinde saymakla bitmeyen faydaları bulunan yer elmasının tüketimi oldukça az. Oysa ki yer elmasını kullanarak birçok yemek yapılabiliyor. Yemeklerin içerisine eklediğiniz yer elması adeta şifa dağıtıyor. YER ELMASI NASIL KULLANILIR? Yer elması toprağın altından çıkarıldıktan sonra meyve gibi soyularak tüketilebilir veya patates gibi haşlanarak püre yapılabilir. Yer elmasının havuç ve soğan gibi farklı sebzelerle birlikte yemeği yapılır. Bununla birlikte portakal ve mandalına gibi meyvelerle birlikte zeytinyağlı yemek olarak hazırlanır. Yemeklerin dışında çorbası da yapılan yer elması; süt,mercimek veya tavuk gibi malzemeler ile birlikte kullanılır. Çorbanın yanında nohutlu yemeği ve salatası da yapılan yer elması, ince dilimler halinde kızartılarak tüketilebilir.

YER ELMASININ FAYDALARI

HAFIZAYI GELİŞTİRİYOR Yer elması yemek beyninizi güçlendirebilir. Yer elması, nöron büyümesini teşvik ettiği ve beyin işlevini geliştirdiği tespit edilen diosgenin adı verilen benzersiz bir bileşik içerir. Diosgenin ayrıca çeşitli labirent testlerinde farelerde hafıza ve öğrenme yeteneklerini geliştirdi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR Yer elması, antikanser özelliklere sahip olabilecek birkaç antioksidan sağlar. Yapılan bir çalışmada yer elması açısından bir beslenme düzenine sahip olan kişilerin kolon tümörü büyümesini önemli ölçüde azalttı. Bu etkiler, yer elmasında bulunan antioksidanlarla ilişkilendirildi ve bu, bu yumruların kansere karşı koruma sağlayabileceğini düşündürdü.

MENEPOZ SEMPTOMLARINI AZALTIYOR Yer elması, menopozun bazı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Düzenli tüketimde kan seviyelerinde azalan iki hormonun arttığı gözlemlendi. Östrojen seviyelerini iyileştirmek menopoz semptomlarını hafifletebilir.

İLTİHABI ÖNLÜYOR Yer elmasındaki antioksidanlar iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Kronik inflamasyon, kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi çeşitli durumların riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Yer elması gibi iltihap önleyici yiyecekler yemek, kronik iltihabı yönetmeye yardımcı olabilir