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  4. Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı! Uzmanlar uyardı: ‘İtalya gibi yapalım’

Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı! Uzmanlar uyardı: ‘İtalya gibi yapalım’

10.07.2024 09:50
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Hakkari’nin Cilo Dağları’nda bulunan buzullar son 30 yılda yüzde 50 alan kaybetti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 4 yıl önce 'milli park' ilan edilen Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda bulunan buzullar, her geçen yıl küresel ısınma nedeniyle eriyor. Yıllar önce yer yer 200 metreyi aşan dikey buzul tabakaları şu an 50 metreye kadar düşmesi endişelendiriyor. Uzmanlar çözüm için İtalya örneği verdi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 4 yıl önce 'milli park' ilan edilen Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda bulunan buzullar, her geçen yıl küresel ısınma nedeniyle eriyor. Yıllar önce yer yer 200 metreyi aşan dikey buzul tabakaları şu an 50 metreye kadar düştü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son 30 yılda buzulların yüzde 50 alan kaybettiğini, daha önce bin hektar olan buzulların 500 hektarın altına düştüğünü söyledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express

CİLO BUZULLARI, SON 30 YILDA YÜZDE 50 ALAN KAYBETTİ

Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda, buzulların küresel ısınma nedeniyle erimeye başlaması, yöre insanını ve çevrecileri endişelendiriyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'milli park' ilan edilen dağlar, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı tarafından ziyaret ediliyor.

Cilo Dağları, geçen yıl 1-2 Temmuz'da valilik organizasyonuyla 5'incisi düzenlenen festivale de ev sahipliği yapmış ve festivale 20 bin kişi katılmıştı. Son yıllarda erimeye başlayan buzullar giderek alan kaybederken, uzmanlar önlem alınmaması durumunda buzulların kısa sürede yok olacağını söylüyor.

'200 METRELİK DİKEY TABAKALAR, 50 METRELERE KADAR DÜŞTÜ'

'200 METRELİK DİKEY TABAKALAR, 50 METRELERE KADAR DÜŞTÜ'

Van YYÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, buzulların alan kaybı yaşadığını, yıllar önce 100-200 metrelik dikey tabakanın da 50 metrelere kadar düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, doğal miras olan buzulların korunması için İtalya'daki gibi örtüyle kaplanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzer bir manzara var. Bunun en güzel örneği de Cilo'daki buzullar. Cilo buzullarının yer aldığı dağın yüksekliği 4 bin 135 metre. Cilo, Türkiye'nin ikinci en yüksek dağı. Tabii orayı özel yapan Türkiye'nin ikinci büyük dağı olması değil, üzerinde yer alan buzullar. Orada on binlerce yıllık buzullar var.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Cilo Dağı Hakkari buzul
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