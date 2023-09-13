Haritadaki yeri bile değişti... Van Gölü gitgide küçülüyor!

Son dönemde aşırı sıcaklık ve yağışsız geçen mevsimler, Van Gölü'nü olumsuz etkiledi. Bir zamanlar sular altında olan Van Gölü'nün bazı bölümleri artık kara parçasına dönüşmüş durumda. Erciş Körfezi'nde yaklaşık 25 kilometrekarelik alanda su çekilmesi yaşanırken, Van Gölü toplamında bu alan, 100 kilometrekareye kadar çıkıyor.

HARİTADAKİ YERİ BİLE DEĞİŞTİ... VAN GÖLÜ GİTGİDE KÜÇÜLÜYOR!

Bu durumun yağışların artmasıyla düzelmesini umut ettiklerini dile getiren Akkuş, şunları kaydetti: "Erciş Körfezi'nde 25 kilometrekarelik alan eskiden sularla kaplı iken günümüzde tamamen karaya dönmüş bir halde. Van Gölü'nün genelini düşündüğümüz zaman ise yaklaşık 100 kilometrekarelik alan geçmişte su altındayken kara parçasına dönüşmüş durumda. Erciş Gölağzı Mahallesi'nde bulunduğumuz noktada geçmişte 2 metre derinliğinde su mevcuttu. Balıkçılar burada ağlarını atıyordu fakat şu anda göle uzaklığımız 1,5-2 kilometre. Bu çekilmenin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kara parçasına dönüşen bölgeler insanlar için yeni tarım alanları oluşturmaya başladı." Yöre sakinlerinden Kılıç Koçak da bulundukları bölgenin daha önce su altında olduğunu aktararak, "Sular çekilince hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Gölün çekildiği yerlerde ekin yapanlar var. Bu bölgede daha önce balıkçılık yapılıyordu. Sular çekilince ortaya çıkan toprak yeşerdi. Biz de hayvanlarımızı otlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

"DEVASA BİR ALANIN KARA PARÇASINA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖREBİLİYORUZ" Oluşumu asırlar süren mikrobiyalitler, geçmiş dönemlerde seviyenin yükselmesiyle su altında kalan tarihi yapılar ve yerleşim alanlarının, kuraklığın etkisiyle ortaya çıktığı gölün kıyılarındaki değişim uydu görüntülerine de yansıyor.

ESKİDEN SU OLAN ALANLAR ARTIK KARAYA DÖNÜŞTÜ Akkuş, AA muhabirine uydu görüntülerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kuraklık nedeniyle yaşanan çekilmeden dolayı bazı bölgelerde Van Gölü'nün harita üzerindeki şeklinin değiştiğini söyledi.

DEĞİŞİM UYDU GÖRÜNTÜLERİNE DE YANSIDI Söz konusu çekilmenin Van şehir kıyısında da büyük değişikliklere yol açtığına dikkati çeken Akkuş, "Gördüğümüz alan Van şehir merkezinden Van Gölü'ne karışan Karasu sulak alanını oluşturuyor. Geçmiş yıllarda göl kıyı çizgisi buradaki köylerin yanında yer alıyor fakat en güncel görüntüye baktığımız zaman devasa bir alanın gölün çekilmesi ile kara parçasına dönüştüğünü görebiliyoruz." dedi.