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Hastalıklardan korunmak isteyenlerin bilmesi gereken o sır! Doktor elinden kurtarıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.03.2024 08:43
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Sağlığımızı korumak ve hastalıklardan uzak durmak hepimizin önceliğidir. Hastalıklardan korunmak için her ne kadar sağlığınıza dikkat etseniz de bazı etkenlerden dolayı hastalıklardan kaçmak mümkün olmuyor. Ancak bu durumu en aza indirmek ve doktora gitmenize gerek kalmayacak sırrı Dr. Dráuzio Varella kaleme döktü. İşte okuyanları derinden etkileyen o yazı...

Sağlığımızı korumak için pek çok yöntem ve alışkanlık var. Bunların arasında en etkili olan bu sırrı bir doktor kaleme aldı. Bu bilgiyi dikkate alarak, hastalıklardan korunma yolunda sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürebilirsiniz.

ChefGPT

HASTALIKLARDAN KORUNMANIN SIRRI!

Brezilyalı doktor Dr. Dráuzio Varella'ya ait bu yazı psikolojinin fizyolojiye olan etkisini anlatmış. Eğer hasta olmak istemiyorsan;

Eğer hasta olmak istemiyorsan duygularını anlat. Saklanan veya baskılanan heyecan veya duygular gastrit, ülser, bel fıtığı gibi hastalıklara yol açar. Zamanla duyguların bastırılması kansere dönüşür. Öyleyse sırlarımızı, hatalarımızı güvendiğimiz biriyle paylaşmalıyız. Diyolog içinde olmak, kelimeler çok güçlü ilaç ve mükemmel birer terapidir.

Karar vermelisin. Kararsız kişi güvensiz, ızdırap ve endişe içinde olur. Kararsızlık sorunları endişeleri ve çatışmaları çoğaltır. İnsanlık tarihi kararlardan oluşur. Kararsız kişiler mide rahatsızlıkları, sinir hastalıkları ve cilt kusurları kurbanıdırlar.

Olduğundan farklı yaşama.. Gerçeği saklayan, rol yapan, her zaman mutlu olduğu görüntüsü veren mükemmel görünmek isteyen kişi tonlarca ağırlığı biriktirmektedir. Ayağı kilden olan bronz bir heykeldir. Aldatıcı görünerek yaşamak kadar sağlık için kötü bir şey yoktur. Kaderleri ilaç, hastane ve acıdır.

Kabullen. Reddedicilik ve kendine saygı eksikliği, kendimizi kendimize yabancılaştırır. Kendimizle barışık olmak sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Bunu kabul etmeyenler kıskanç, taklitçi, aşırı rekabetçi ve yıkıcı olurlar. Eleştirileri kabullen. Bu bilgelik, akıllılık ve terapidir.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya hastalık sağlıklı yaşam
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