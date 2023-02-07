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  4. Hatay'da kahreden kareler! Depremin acı tablosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Hatay'da kahreden kareler! Depremin acı tablosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

07.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da depremin acı tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkmaya başladı. Enkaz altında birçok kişi kalırken, enkaz altında kalan yakınlarını arayan bir depremzedenin feryatları da görenlerin yüreğini dağladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle şehir merkezinde bulunan birçok bina yıkılırken, yollarda da çatlak oluştu. Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaşandığı bölgelerde çalışmalarına başladı.

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Yaşanan depremin acı tablosu ise geçirilen ilk gecenin ardından günün ağarmasıyla ortaya çıkmaya başladı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yurttaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, enkaz altında kalan yurttaşların yakınları da anbean çalışmaları takip ediyor.

Ayrıca enkaz altında kalan yakınlarını seslenerek arayan yurttaşlar, deprem altında kalan sokak hayvanlarına da yardım elini uzatmayı unutmuyor.

ANTAKYA'DAKİ YIKIMDAN KAHREDEN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

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