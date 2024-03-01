Hazmı kolaylaştırıyor, şişkinlik ve gaz problemini gideriyor! Bu kahve bambaşka... O ilçede çok popüler: Çörekotu kahvesi nasıl yapılır?

Bilgin, "İlçemiz için önemli olan bu kahvenin bir kenarda kalmasına gönlümüz el vermedi. Kültürel bir zenginliğimiz olarak ön plana çıkmasını istedik. Özel bir mekân olarak kültür kahvesinde sergilediğimiz ürünlerle bu kahvemizi sunuyoruz. 7’den 77’ye herkesin buluştuğu bir mekandayız. Kültür sunumuyla kahvemizi sunuyoruz. Ahşap senit üzerinde, toprak testideki suyu ile birlikte lokumumuzu birlikte sunuyoruz." ifadelerini kullandı.