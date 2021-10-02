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  4. Her dediği bir bir çıkmıştı! İngiliz kahinden dikkat çeken Türkiye kehaneti!

Her dediği bir bir çıkmıştı! İngiliz kahinden dikkat çeken Türkiye kehaneti!

02.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1877-1945 yılları arasında yaşayan İngiliz kahin Edgar Cayce, Hitler'den Vietnam Savaşı'na kadar tarihte yaşanan pek çok önemli olayı önceden bilmişti. Cayce'ın Türkiye ile ilgili kehaneti dikkat çekti.

1945 yılında hayata gözlerini yuman Edgar Cayce, uykuda transa geçtiği için 'uyuyan kahin' olarak da bilinir. İngiliz kahin Edgar Cayce'ın bu zamana kadar pek çok kehaneti gerçekleşti.

İngiliz kahinin gerçekleşen bazı kehanetleri şu şekilde sıralanıyor:

  • 1934 yılında Hitler, Almanya'nın başına geçecek.

  • Elektrikli arabalar ve ışıktan silahlar üretilecek.

  • I. Dünya Savaşı bittiğinde Versay Antlaşmasına sadık kalınmazsa 1940 yılında çok daha büyük bir savaş olacak.

  • 1955 yılında Vietnam Savaşı başlayacak.

İŞTE EDGAR CAYCE'IN KEHANETLERİ:

Bu şehirler haritadan silinecek

Bu şehirler haritadan silinecek
Bazı ülkeler sular altına gömülecek. Okyanusun altından ise yeni karalar çıkacak. Paris, Londra ve New York haritalardan silinecek.

Büyük depremler

Büyük depremler
Depremler nedeniyle 21. Yüzyıl sonunda dünyanın şekli değişecek.

Büyük bir felaket geliyor

Büyük bir felaket geliyor
3. Dünya Savaşı çıkmayacak, fakat dünyayı daha büyük bir felaket bekleyecek.

Şehirler sulara gömülecek

Şehirler sulara gömülecek
Antartika ve Grönland'daki buzullar eriyecek. San Francisco ve Los Angeles gibi kıyı şehirler sular altında kalacak.

O ülke güç kazanacak

O ülke güç kazanacak
Rusya 2010 itibariyle güçlenecek.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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