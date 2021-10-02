Her dediği bir bir çıkmıştı! İngiliz kahinden dikkat çeken Türkiye kehaneti!

1945 yılında hayata gözlerini yuman Edgar Cayce, uykuda transa geçtiği için 'uyuyan kahin' olarak da bilinir. İngiliz kahin Edgar Cayce'ın bu zamana kadar pek çok kehaneti gerçekleşti.

İngiliz kahinin gerçekleşen bazı kehanetleri şu şekilde sıralanıyor: