Her dediği bir bir çıkmıştı! İngiliz kahinden dikkat çeken Türkiye kehaneti!

1945 yılında hayata gözlerini yuman Edgar Cayce, uykuda transa geçtiği için 'uyuyan kahin' olarak da bilinir. İngiliz kahin Edgar Cayce'ın bu zamana kadar pek çok kehaneti gerçekleşti.
İngiliz kahinin gerçekleşen bazı kehanetleri şu şekilde sıralanıyor:
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1934 yılında Hitler, Almanya'nın başına geçecek.
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Elektrikli arabalar ve ışıktan silahlar üretilecek.
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I. Dünya Savaşı bittiğinde Versay Antlaşmasına sadık kalınmazsa 1940 yılında çok daha büyük bir savaş olacak.
- 1955 yılında Vietnam Savaşı başlayacak.
İŞTE EDGAR CAYCE'IN KEHANETLERİ:
Bu şehirler haritadan silinecek
Bazı ülkeler sular altına gömülecek. Okyanusun altından ise yeni karalar çıkacak. Paris, Londra ve New York haritalardan silinecek.
Büyük depremler
Depremler nedeniyle 21. Yüzyıl sonunda dünyanın şekli değişecek.
Büyük bir felaket geliyor
3. Dünya Savaşı çıkmayacak, fakat dünyayı daha büyük bir felaket bekleyecek.
Şehirler sulara gömülecek
Antartika ve Grönland'daki buzullar eriyecek. San Francisco ve Los Angeles gibi kıyı şehirler sular altında kalacak.
O ülke güç kazanacak
Rusya 2010 itibariyle güçlenecek.
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