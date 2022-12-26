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  4. Her evde bulunuyor: Mutfağın kapısından içeri sokmayın! Ciğerleri mahvediyor, iltihabı artırıyor

Her evde bulunuyor: Mutfağın kapısından içeri sokmayın! Ciğerleri mahvediyor, iltihabı artırıyor

26.12.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımızı korumak için yediğimiz ve içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerekiyor. Zararlı olmadığını düşünerek kullandığımız birçok gıda sağlığımızı büyük oranda tehlikeye atabiliyor. Akciğerlerimizin sağlığını korumak için de oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Her evde bulunan o sevilen içecekler akciğerleri mahvederek vücuttaki iltihaplanmaları artırabiliyor.

Akciğerlerimiz sağlıklı bir nefes almamızı sağlama göreviyle en önemli organlarımız arasında bulunuyor. Sigaranın akciğerler sağlığını tehdit ettiği biliniyor. Bu nedenle sigara kullanan ve pasif içici olan birçok kişi akciğerleri temizlemek için çeşitli kürler deniyor. Ancak akciğerler sağlığını tehdit eden tek madde sigara değil! Neredeyse her evde bulunan bazı içecekler akciğer sağlığını büyük oranda riske atıyor.

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

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Farkında olmayabilirsiniz, ancak akciğer hasarınız veya astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bir durumunuz varsa, gazlı içecekler ciğerleriniz üzerindeki etkilerinden sağlığınızı etkileyebilir. Gazlı içecekler içiyorsanız ve astım gibi akciğer rahatsızlıklarınız varsa bu içeceklerden kesinlikle kaçınmanız gerekiyor. Asitli içeceklerin içerisindeki kabarcıklar bazen nefes almayı zorlaştırabilen, göğüste sıkışmaya neden olabilen ve hatta astım alevlenmesini tetikleyebilen gaz oluşumuna neden olabiliyor.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMA SEVİYESİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Jorge M. Mercado, akciğer sağlığı için bu içeceklerden kaçınılması gereken nedenler listesine iltihaplanmayı da ekledi. "Gazlı içecekler vücudumuzdaki iltihaplanma seviyesini artırabilir. Dr. Mercado, astım riskini potansiyel olarak artırdığını gösteren araştırmaların zaten yapıldığını da sözlerine ekledi.

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇININ

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"Akciğer sorunu olmayan bireylerde, gazlı içecekler içmenin ve akciğer hastalığının çok büyük bir olumsuz sonucu olmadı" diyor Dr.Mercado, buna rağmen şekerli gazlı içeceklerden kesinlikle vazgeçmemiz gerektiğini, çünkü onları tüketerek kendimize ancak zarar verebileceğimizi sözlerine ekledi.

ZARARLI MADDELER İÇERİYORLAR

Dr. Frank S. Coletta, gazlı içeceklere ve diğer gazlı içeceklere eklenen bazı bileşenlerin akciğer sağlığı için ek sorunlara neden olabileceğini söylüyor. "Astım veya KOAH hastalarına her durumda gazlı içecekler içmekten kaçınmalarını öneriyorum" diye uyarıyor. Bu hastaların akciğerlerinin, alkolsüz içeceklerin belirli bileşenlerinin neden olduğu artan iltihaplanma ile başa çıkma yeteneklerinin sınırlı olduğunun altını çiziyor. Sorunlu bileşenlerin sodyum benzoat ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içerdiğini belirtiyor.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURMAK İÇİN 5 NEDEN!

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR
Asitli içeceklerin tüketimini kemik kütlesini azaltıp kırılmalara neden olur. Asitli içecekler, fosforik asit ve kafeinden zengindir. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden olarak kemiklerde güçsüzlüğe neden olur ve kırılganlığı arttırır. Bunun sonucunda kemik erimesi kaçınılmaz bir hal alır.

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR
Diyetisyen Rıdvan Arslan verdiği bilgilerde, asitli içecekleri diş minesini aşındırdığını belirtti. Günde 1 bardak asitli içecek tüketimi diş çürüklerine zemin hazırlar ve diş sağlığına zarar verir.

MİDEYE ZARAR VERİR

MİDEYE ZARAR VERİR
Asitli içecekler midedeki hidroklorik asidin yapısını bozar. Reflü ve gastrik semptomlarının sıklığını arttırır. Midede ağrı, gaz ve şişkinlik gibi birçok probleme neden olur.

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR
Asitli içeceklerde bol miktarda früktoz şekeri bulunmaktadır. Asitli içecekler tüketildiği zaman ani kan şekerinde yükseliş gösterir ve kan şekerinde dalgalanmalar gözlemlenir. Günde 1 bardak tüketimi bireylerin şeker hastalığına olan yatkınlığını arttır.

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR

BÖBREK TAŞININ OLUŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR
Asitli içecekler fosforik asitten zengindir. Sık tüketimi böbrek taşı riskini arttırır. Ayrıca böbrek hastalıklarına yakalanma riski arttırır.
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