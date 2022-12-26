Her evde bulunuyor: Mutfağın kapısından içeri sokmayın! Ciğerleri mahvediyor, iltihabı artırıyor

Akciğerlerimiz sağlıklı bir nefes almamızı sağlama göreviyle en önemli organlarımız arasında bulunuyor. Sigaranın akciğerler sağlığını tehdit ettiği biliniyor. Bu nedenle sigara kullanan ve pasif içici olan birçok kişi akciğerleri temizlemek için çeşitli kürler deniyor. Ancak akciğerler sağlığını tehdit eden tek madde sigara değil! Neredeyse her evde bulunan bazı içecekler akciğer sağlığını büyük oranda riske atıyor.

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

Farkında olmayabilirsiniz, ancak akciğer hasarınız veya astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bir durumunuz varsa, gazlı içecekler ciğerleriniz üzerindeki etkilerinden sağlığınızı etkileyebilir. Gazlı içecekler içiyorsanız ve astım gibi akciğer rahatsızlıklarınız varsa bu içeceklerden kesinlikle kaçınmanız gerekiyor. Asitli içeceklerin içerisindeki kabarcıklar bazen nefes almayı zorlaştırabilen, göğüste sıkışmaya neden olabilen ve hatta astım alevlenmesini tetikleyebilen gaz oluşumuna neden olabiliyor.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMA SEVİYESİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Jorge M. Mercado, akciğer sağlığı için bu içeceklerden kaçınılması gereken nedenler listesine iltihaplanmayı da ekledi. "Gazlı içecekler vücudumuzdaki iltihaplanma seviyesini artırabilir. Dr. Mercado, astım riskini potansiyel olarak artırdığını gösteren araştırmaların zaten yapıldığını da sözlerine ekledi.

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇININ

"Akciğer sorunu olmayan bireylerde, gazlı içecekler içmenin ve akciğer hastalığının çok büyük bir olumsuz sonucu olmadı" diyor Dr.Mercado, buna rağmen şekerli gazlı içeceklerden kesinlikle vazgeçmemiz gerektiğini, çünkü onları tüketerek kendimize ancak zarar verebileceğimizi sözlerine ekledi.

ZARARLI MADDELER İÇERİYORLAR

Dr. Frank S. Coletta, gazlı içeceklere ve diğer gazlı içeceklere eklenen bazı bileşenlerin akciğer sağlığı için ek sorunlara neden olabileceğini söylüyor. "Astım veya KOAH hastalarına her durumda gazlı içecekler içmekten kaçınmalarını öneriyorum" diye uyarıyor. Bu hastaların akciğerlerinin, alkolsüz içeceklerin belirli bileşenlerinin neden olduğu artan iltihaplanma ile başa çıkma yeteneklerinin sınırlı olduğunun altını çiziyor. Sorunlu bileşenlerin sodyum benzoat ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içerdiğini belirtiyor.