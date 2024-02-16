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    4. Herkes şifa olsun diye içiyor ama o yöntem daha zararlı yapıyor! Tüm faydaları yok oluyor

    Herkes şifa olsun diye içiyor ama o yöntem daha zararlı yapıyor! Tüm faydaları yok oluyor

    16.02.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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    Mevsim geçişleri ve kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineral deposu besinler tüketmenin önemini belirten diyetisyen Elif Akçeken “Öksürük, boğaz şişkinliği şikâyetleri olduğunda ilk tercih edilen karışımlardan biri ballı süt. Fakat bazı yanlış uygulamalarla bu karışımı bedenimiz için zararlı hale sokabiliriz. Bal yüksek derecede kaynatılırsa içindeki doğal enzimler, vitaminler ve diğer biyoaktif bileşenler zarar görebilir ve balın besleyici özellikleri yok olur” dedi.

    Havaların soğuması ile birlikte artan grip gibi kış hastalıkları konusunda uyarılarda bulunan diyetisyen Elif Akçeken, grip veya soğuk algınlığına karşı hangi önlemleri alabileceğimizle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    BALLI SÜT YANLIŞ YÖNTEMLE TÜM DEĞERLERİNİ KAYBEDEBİLİR

    Dyt. Akçeken, grip, grip benzeri hastalıklar ve soğuk algınlığının kontrolü ve tedavisi, esas olarak bitkilerden izole edilen kimyasal veya biyokimyasal ajanlara bağlı olduğuna dikkat çekerek bu maddeler arasında çeşitli polifenoller, flavonoidler, saponinler, glikozitler ve alkaloidlerin bulunduğunu söyledi.

    KIŞIN SOĞUKLARINA KARŞI DOĞAL KALKAN: BİTKİLERLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

    KIŞIN SOĞUKLARINA KARŞI DOĞAL KALKAN: BİTKİLERLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

    Havaların soğuduğu bu günlerde, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını aradığımızı ifade eden Dyt. Akçeken, her mutfakta bulabilen bazı bitkilerle doğal bir kalkan oluşturmanın pratik yollarını anlattı:

    Ekinezya: Ekinezya, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkilere sahip olabilir. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırabilir. Ayrıca çay şeklinde hazırlandığında bazı uçucu bileşenlerinin (linalool) ve flavonoitlerinin yatıştırıcı etki gösterdiği deneysel olarak gösterilmiştir. Bu bakımdan, özellikle inatçı öksürüklerde kişilerin rahatlamasını sağlaması bakımından da yararlı olabilmektedir.

    Adaçayı: Ağız ve boğaz iltihaplarında etkili olduğu bilinen bir başka bitki ise adaçayıdır. Özellikle bitkinin içerdiği uçucu bileşenlerin ağız ve boğaz iltihaplarında (farenjit, jinjivit gibi) yararlı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, çay şeklinde adaçayı ile hazırlanan gargaranın bu amaçla kullanılması önerilmektedir. Yeni yayımlanan bir klinik çalışmada; adaçayı ile ekinezyanın birlikte uygulandığında dezenfektan olan gargaradan daha etkili olduğu gösterilmiştir.

    Kakule: Kakule, içerdiği eugenol adlı bileşen sayesinde antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, soğuk algınlığına neden olan virüslerle mücadelede etkili olabilir. Kakule, antioksidanlar bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirebilir, bu da vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilir. Bunun dışında inhalasyon yoluyla kullanıldığında nefes yollarını açabilir, bu da solunum konforunu artırabilir.

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