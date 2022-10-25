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  4. Herkesin evinde olması şart: Özellikle 40 yaş üstü kadınlar direkt alın! Menopoz semptomlarını hafifletir

Herkesin evinde olması şart: Özellikle 40 yaş üstü kadınlar direkt alın! Menopoz semptomlarını hafifletir

25.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimizde bulunan gözden kaçan bazı ürünler hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu ürünlerden olan esansiyel yağlar sadece güzel koku sağlamakla kalmıyor. Bazı esansiyel yağlar var ki stresten, enfeksiyona kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Özellikle menopoz semptomları yaşayan kadınlar için mucize yaratan yağlar bulunuyor.

Yaş ilerledikçe hayatımızda çeşitli değişimler meydana gelmektedir. Menopoz bu doğal değişim süreçlerindendir. 40 yaşından sonra görülmeye başlanan menopozun semptomları birçok kadının rahatsızlık yaşamasına neden olmaktadır. Menopozun verdiği rahatsızlıkları rahatlatacak bir şeyler arıyorsanız adaçayı yağı tam size göre! Üstelik bu yağın faydaları sadece menopoz ile sınırlı kalmıyor. İşte adaçayı yağının faydaları...

ADAÇAYI YAĞI FAYDALARI

ENFEKSİYONLARI ÖNLER VE HIZLI İYİLEŞTİRİR

ENFEKSİYONLARI ÖNLER VE HIZLI İYİLEŞTİRİR
Bir çalışma, küçük kesik ve yaralar için 5 damla yağın kullanılmasının enfeksiyonu önleyeceğini ve iyileşme sürecini hızlandıracağını göstermiştir.

ÖSTROJEN ÜRETİMİNİ DENGELER

ÖSTROJEN ÜRETİMİNİ DENGELER
Menopoz hormonal dengesizliklere neden olur. Adaçayı yağı, hormonal dengeyi yeniden kazanıp ileri komplikasyonları önleyebilen fitoöstrojenlerle doludur. Yaşlanma, yumurtalık ve rahim kanseri de dahil olmak üzere farklı hastalık ve rahatsızlık riskini azaltabilir. Adaçayı yağı, östrojen üretimini dengeleme ve bu sorunları önleme yeteneğine sahiptir.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜZENLER

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜZENLER
Adaçayı yağı, sindirim sisteminde safra ve mide sularının üretimini artırır, hazımsızlık, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını giderir. Ayrıca, bağırsakta besinlerin emilimini artırır. Bu yağ güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kolesterol seviyenizi azaltabilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Sindirim bozukluklarını tedavi etmek için, sıcak bir komprese 5 damla yağ damlatıp karnınıza koyun.

STRESİ AZALTIR

STRESİ AZALTIR
Adaçayı yağı, stres seviyelerini kontrol altında tutar ve stresle ilgili sorunları önler.

DAHA RAHAT BİR UYKU SAĞLAR

DAHA RAHAT BİR UYKU SAĞLAR
Sedatif özellikleri nedeniyle, rahatlama ve uykuya dalmanın daha kolay olmasına yardımcı olabilir. 10 damla adaçayı yağını ½ bardak balmumu, ½ bardak Hindistan cevizi yağı ve 10 damla zeytinyağı ile 10 dakika kaynatın. Her gece yatmadan önce vücudunuza masaj yapın.
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