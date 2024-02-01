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    4. 'Herkesin yapabileceği iki basit değişiklikle 30 kilo verdim' Doğumdan 12 ay sonra vücudu tamamen değişti

    'Herkesin yapabileceği iki basit değişiklikle 30 kilo verdim' Doğumdan 12 ay sonra vücudu tamamen değişti

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    01.02.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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    Zayıflamak ve fit bir vücuda kavuşmak için doğru beslenme alışkanlıklarına yönelmek ve aksatmadan egzersiz yapmak çok önemli. Bunun yanında pek çok kadın doğum kilolarını verememekten de şikayetçi. 26 yaşındaki bir anne, zor bir hamilelik geçirdikten sonra 12 ayda vücudunu nasıl tamamen bir farklı bir görünüme soktuğunu anlattı. Üstelik bunun için sadece herkesin yapabileceği iki basit değişiklik yapmıştı. Genç kadın bu sürede 30 kilo verdi.

    Pek çok kişi, kilo verme sürecine ilk adımı atmakta zorlanabiliyor. Ancak sağlıklı bir yöntemle başarıya ulaşmış kişilerin öyküleri motivasyonu artırmak konusunda etkili olabiliyor. 26 yaşındaki bekar bir anne olan Emma Frances Goode de hamileliğinin ardından 30 kiloyu yaptığı iki basit değişiklikle nasıl verdiğini anlattı. Emma, hamileliği sırasında aldığı 30 kiloyu verirken evde egzersizler yaptığı ve market alışverişlerinde doğru seçimlere yöneldi.

    26 YAŞINDAKİ ANNE KİLO VERME YOLCULUĞUNU ANLATTI

    Dailymail'de yer alan habere göre; Victoria'dan Emma Frances Goode ,zor bir hamilelik geçirdi ve yardım almadan yatağından kalkmakta bile zorlandı. 26 yaşındaki kadın, koşmaya ve spor salonunda ağırlık kaldırmaya dayalı aktif bir yaşam tarzına alışkındı; bu nedenle hareket kabiliyetindeki ani düşüş ona 'kamyon gibi çarptı'. Emma, "Gerçekten moral bozucuydu, her zaman çok ağır ve bitkindim" dedi. Emma 'Vücudumu düzgün bir şekilde hareket ettirememekten nefret ediyordum. Dizlerim ve eklemlerimdeki farkı hissettim ve ayak bileklerim sıvıyla dolmaya başladı; berbat bir zamandı.' ifadelerini kullandı.

    Emma, fitness yolculuğunda ilerlemek için çok çalıştı ve sürekli olarak oğlu göğsüne bağlıyken egzersiz yapmak ve yiyecek kutularını dambıl olarak kullanmak gibi sürekli planlamalar yaptı.

    Emma, dokuz ay boyunca diyetini veya yeme alışkanlıklarını düzenlemedikten sonra, doğumdan sonraki altı haftada yaşam tarzında küçük değişiklikler yapmaya başladı. Emma 'Kilo almak sadece hamilelik sırasında meydana gelen bir şeydir ve kendimi yemekle veya herhangi bir şeyle kısıtlamadım. Hamile olmanın tadını çıkardım. Çikolatayı seviyorum ve her gün çikolatalı mus canım çekiyordu. Cheesecake, aromalı süt ve şekerli herhangi bir şey istedim. Bir diyet uygulamadım ya da yiyecek alımını sınırlamadım ve sadece canım istediğinde, bazen haftada birkaç kez paket servisi sipariş ediyordum.' dedi.

    Emma, doğumdan sonra, karın kaslarını geren ve onları birbirinden ayıran, büyüyen uterusun neden olduğu bir durum olan diastaz rekti de dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıya kaldı. Genç kadın "Doğum yaptıktan sonra egzersiz konusunda çok dikkatli olmam gerekiyordu ve squat ve mekik gibi alışık olduğum şeyleri yapmama izin verilmiyordu. Sadece çok yavaş hareket edebildim ve birkaç bacak presi ve lunge yaptım." ifadelerini kullandı.

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    Emma, fiziksel kısıtlamaları nedeniyle diyetine odaklandı ve marketten az yağlı ve yüksek proteinli alternatifler almaya başladı. Genç kadın 'Tam kremalı süt yerine yağsız süt almaya başladım, zeytinyağını avokado yağıyla değiştirdim ve az yağlı margarin aldım. Ayrıca her öğüne protein eklemeye başladım ve her gün tükettiğim kalorilerin kaydını tuttum.' dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kilo vermek kilo verme zayıflama
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