'Herkesin yapabileceği iki basit değişiklikle 30 kilo verdim' Doğumdan 12 ay sonra vücudu tamamen değişti

Emma, dokuz ay boyunca diyetini veya yeme alışkanlıklarını düzenlemedikten sonra, doğumdan sonraki altı haftada yaşam tarzında küçük değişiklikler yapmaya başladı. Emma 'Kilo almak sadece hamilelik sırasında meydana gelen bir şeydir ve kendimi yemekle veya herhangi bir şeyle kısıtlamadım. Hamile olmanın tadını çıkardım. Çikolatayı seviyorum ve her gün çikolatalı mus canım çekiyordu. Cheesecake, aromalı süt ve şekerli herhangi bir şey istedim. Bir diyet uygulamadım ya da yiyecek alımını sınırlamadım ve sadece canım istediğinde, bazen haftada birkaç kez paket servisi sipariş ediyordum.' dedi.