'Hiçbir şey yapmadım sadece taşındım ve 22 kilo verdim' 6 aydan kısa sürede hayatı değişti! 'Hiç fark etmemiştim'

Kilo vermek için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın en önemli kural olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Pek çokları için büyük bir çaba gerektiren bu zayıflama yolculuğunda türlü engeller de çıkabiliyor. Ancak ABD'li bir kadın hiçbir şey yapmadan, sadece taşınarak nasıl kilo verdiğini sosyal medyada paylaştı. Şaşırtıcı olan ise bunun için tek yaptığı şeyin taşınmış olması olmasıydı.