'Hiçbir şey yapmadım sadece taşındım ve 22 kilo verdim' 6 aydan kısa sürede hayatı değişti! 'Hiç fark etmemiştim'

Kilo vermek için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın en önemli kural olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Pek çokları için büyük bir çaba gerektiren bu zayıflama yolculuğunda türlü engeller de çıkabiliyor. Ancak ABD'li bir kadın hiçbir şey yapmadan, sadece taşınarak nasıl kilo verdiğini sosyal medyada paylaştı. Şaşırtıcı olan ise bunun için tek yaptığı şeyin taşınmış olması olmasıydı.
Dailymail'de yer alan habere göre; hayatının büyük bölümünde fazla kilolarıyla mücadele eden Amerikalı bir kadın, Avrupa'ya taşındıktan sonra bir yıldan kısa bir sürede nasıl 22 kilo verdiğini açıkladı. Boston, Massachusetts'te yaşayan Kayleigh Donahue'nun TikTok'ta 100.000'den fazla takipçisi var ve Amerika dışında yaşamanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.
Sosyal medyada "kayshaynee" adıyla tanınan kadın, İrlanda'ya tek yön bir bilet aldı ve ABD'ye dönmeden önce dört yıl boyunca gölette çalıştı. Donahue, Avrupa'da yaşadığı ilk altı ay boyunca hiç çaba harcamadan nasıl 22 kilo verdiğini anlatan bir paylaşım yaptıktan sonra viral oldu.
Kilo vermesini ilk olarak 'taze, yerel yiyeceklere kolay erişim'e bağladı. Donahue 'Avrupa'nın kaliteli ürünleriyle geçindikten sonra hissettiğim fark şok ediciydi' diye açıkladı. Donahue, 'Yiyecek kalitesi daha iyi olmakla kalmadı, aynı zamanda daha uygun fiyatlı oldu.' dedi.
Avrupa'da yemek yerken porsiyonların ABD'de alıştığı porsiyonların yarısı kadar olduğunu fark etti. Donahue 'Restoranlarda Amerikan porsiyonlarının bu kadar büyük olduğunu hiç fark etmemiştim' diye itiraf etti. Fenomen, 'Avrupa mutfağına alıştığımdan beri hiçbir Amerikan restoranında tam bir yemeği bitiremedim. Aşırı tüketim gerçektir.' dedi. Donahue, Avrupa'da bir restoranda yemek yemenin, 'hiç orada olmadan yemek yemek yerine yemeğinizi yavaşça sindirmeye' zaman ayırdığınız 'sosyal bir deneyim' olduğunu belirtti.
Donahue sadece yemek yeme şeklini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda sürekli yürüyerek ve bisiklete binerek günlük hareket kabiliyetini de önemli ölçüde artırdı. Genç Kadın, 'Araba kullanmak yerine yürümeyi tercih edecek bir kız olacağımı hiç düşünmezdim, ancak Avrupa'ya taşındığımda bu durum hızla değişti' diye açıkladı.