Hıdırellez duası nasıl? Hıdırellez gül ağacı dilek duası ne zaman yapılır?

Hıdırellez; UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Birçok kişi, 5 Mayıs Perşembe günü internette Hıdırellez duası nasıl, ne zaman yapılır? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Bu gün birçok kişi gül ağacına dilek duası yapacak. Biz de Hıdırellez gül ağacı dilek duası ve ritüelleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK DUASI Hıdırellez geleneklerinden en bilineni gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

HIDIRELLEZ NEDİR? Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.