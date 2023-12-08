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  4. Huzurevinde ölümle biten kavgada flaş gelişme! 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Huzurevinde ölümle biten kavgada flaş gelişme! 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

08.12.2023 18:19 | Son Güncelleme:
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Samsun'da huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgayla ilgili yargılanan yaşlı adam hakkında karar verildi.

Samsun'da huzurevinde yaşanan ve ölümle biten kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgayla yargılanan yaşlı adamla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay anıyla ilgili anlar kameraya yansıdı.

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HUZUREVİNDEKİ CİNAYETTE OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI!

Samsun'da huzurevinde yaşanan ve ölümle biten kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (78) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer’e koltuk değneği ile saldırdı. Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi. Olayda yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA!

OLAY ANI KAMERADA!

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.'ye vurdu. Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu.

90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

CEZA ALDI

CEZA ALDI

Mehmet Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Ş. duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı "kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga huzurevi ölüm
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