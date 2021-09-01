İBB yurt başvuruları nasıl yapılır? İBB yurt başvurusu şartları neler?

İBB’ye bağlı öğrenci yurtları için başvurular "yurt.ibb.istanbul" adresi üzerinden alınıyor. İstanbul'da üniversite kazanmış ve okumak için İstanbul'a gelen öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez üç ayrı noktada ruhsatlı yurt hizmeti verilmeye başlanacak. İşte detaylar...

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak * Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak * Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak * Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak * Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak