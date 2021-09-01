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  4. İBB yurt başvuruları nasıl yapılır? İBB yurt başvurusu şartları neler?

İBB yurt başvuruları nasıl yapılır? İBB yurt başvurusu şartları neler?

01.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB yurt başvuruları da alınmaya başlandı. İstanbul'da üniversite kazanan ve istenilen şartları taşıyan öğrenciler, İBB’ye bağlı öğrenci yurtlarında kalabiliyor. İBB yurt başvurusu sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

İBB’ye bağlı öğrenci yurtları için başvurular "yurt.ibb.istanbul" adresi üzerinden alınıyor. İstanbul'da üniversite kazanmış ve okumak için İstanbul'a gelen öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez üç ayrı noktada ruhsatlı yurt hizmeti verilmeye başlanacak. İşte detaylar...

İBB YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İBB yurt başvuruları başladı. Başvurular "yurt.ibb.istanbul" adresi üzerinden alınıyor.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* T.C. vatandaşı olmak * Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak * Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak * Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak * Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
* Açık öğretimde okuyanlar * Uzaktan öğretim görenler * Ücretli değişim programında bulunanlar * 25 yaşından büyükler * Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar * Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER
* Nüfus cüzdanı fotokopisi * Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge * Vukuatlı Nüfus kayıt örneği * Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript * Bursluluk belgesi * Disiplin belgesi * Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) * Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi * Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
* Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. * Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. * Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. * Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge * Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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